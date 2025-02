Orbánov kritik Magyar prednesie výročný prejav o stave krajiny

Budapešť 4. februára (TASR) - Predseda maďarskej mimoparlamentnej strany TISZA (Rešpekt a sloboda) a europoslanec Péter Magyar vo videozázname zverejnenom na Facebooku oznámil, že 15. februára prednesie výročný prejav o stave krajiny. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Magyar, ktorý je najsilnejším kritikom premiéra Viktora Orbána, spresnil, že hlavnými témami jeho prejavu, ktorý prednesie pri prvom výročí vzniku strany, bude smerovanie strany TISZA a predstava o budúcnosti Maďarska. Podujatie sa bude konať na výstavisku Hungexpo, kde strana TISZA oficiálne spustí svoju predvolebnú kampaň.



"Naším cieľom je postaviť sa proti tejto skorumpovanej archaickej vláde," zdôraznil Magyar v dlhom videu, v ktorom načrtol kroky v prípade, že by sa TISZA dostala k moci.



Magyar 4. januára vyzval prezidenta Tamása Sulyoka, aby začal rokovania o možnosti predčasných parlamentných volieb.



Šéf úradu vlády Gergely Gulyás na to reagoval, že predčasné voľby ani rekonštrukcia vlády neprichádzajú do úvahy, budú až riadne voľby na jar 2026. K prieskumom verejnej mienky, v ktorých TISZA najnovšie predstihla Fidesz, Gulyás povedal, že situácia pre vládnu stranu "nemôže byť lepšia, pretože opozícia je rok a pol pred voľbami v tej najhlbšej morálnej kríze a líder najsilnejšej strany je hlupák".