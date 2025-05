Orbán poslal odkaz budúcemu prezidentovi Rumunska

Budapešť 9. mája (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán odkázal budúcemu prezidentovi Rumunska, že Rumuni a Maďari sú a zostanú plnoprávnymi občanmi Európskej únie a v boji za kresťanstvo a suverenitu sa musia vzájomne na seba spoľahnúť. Premiér to podľa servera atv.hu povedal v piatok v meste Tihany pri jazere Balaton, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Orbán podčiarkol, že jeho vláda nepodporuje žiadnu izoláciu ani odvetné opatrenia voči Rumunsku. Pripomenul, že v debate rumunských prezidentských kandidátov George Simion povedal, že „teraz je čas na Európu národov, kresťanskú Európu, v ktorej budeme bojovať za naše právo byť európskymi občanmi“. S tým Budapešť podľa Orbána úplne súhlasí.



Ako ďalej zdôraznil, s Rumunmi žijú Maďari v historickom osudovom spoločenstve. „Nebudeme zasahovať do prebiehajúcej kampane pred prezidentskými voľbami v Rumunsku, ale vysielame tento odkaz odtiaľto zo stredu Karpatskej kotliny, z tohto symbolického miesta, aby sme uistili rumunský ľud a jeho budúceho prezidenta, že stojíme na základe jednoty a spolupráce, a preto nebudeme podporovať žiadnu izoláciu ani politické odvetné opatrenia voči Rumunsku a jeho vodcom,“ dodal.



V prvom kole opakovaných prezidentských volieb v Rumunsku zvíťazil líder krajne pravicovej Aliancie za zjednotenie Rumunov (AUR) George Simion, ktorý dostal takmer 41 percent hlasov. Do druhého kola naplánovaného na 18. mája postúpil so ziskom 21 percent hlasov aj nezávislý kandidát a starosta Bukurešti Nicušor Dan.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)