Orbánov poradca: Vlna terorizmu potvrdzuje obavy z ilegálnej migrácie

Budapešť 19. októbra (TASR) - Nová vlna teroristických činov potvrdzuje, že prognózy a varovania pred vážnymi dôsledkami nelegálnej migrácie na vnútornú bezpečnosť boli veľmi reálne. Podľa agentúry MTI to uviedol vo štvrtok poradca maďarského premiéra pre vnútornú bezpečnosť György Bakondi, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Poradca pripomenul, že Európska únia sa ešte stále nezameriava na ochranu vonkajších hraníc, ani na zaručenie bezpečnosti obyvateľov Európy, ale na povinné kvóty na rozdelenie migrantov.



Podľa jeho slov s migrantmi prichádzajúcimi z oblastí terajšieho izraelského konfliktu môžu prichádzať aj bojovníci palestínskeho islamistického hnutia Hamas.



"Masový príchod cudzincov neznámej identity do Európy, ktorý je podporovaný organizovanými zločineckými skupinami, nie je humanitárnou otázkou, ako to radi prezentujú v západnej Európe, ale otázkou suverenity a vnútornej bezpečnosti," podčiarkol Bakondi.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)