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Orbánová diskutovala s veľvyslancami o obnove právneho štátu

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Na snímke maďarská ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová (uprostred v pozadí). Foto: TASR/AP

Na Facebooku šéfka diplomacie uviedla, že hovorili o prebiehajúcom procese obnovenia právneho štátu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Autor TASR
Budapešť 3. júla (TASR) - Maďarská ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová sa vo štvrtok stretla s veľvyslancami akreditovanými v Budapešti na diskusnom podujatí inštitútu Egyensúly Intézet. Na Facebooku šéfka diplomacie uviedla, že hovorili o prebiehajúcom procese obnovenia právneho štátu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

„Je dôležité, aby naši partneri dostávali jasné informácie z prvej ruky o tom, čo, prečo a ako robíme pre posilnenie demokratického inštitucionálneho systému Maďarska,“ spresnila Orbánová.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
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