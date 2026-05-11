Orbánová: Maďarská vláda sa odkloní od konfrontačnej politiky voči EÚ
Nová vláda sa podľa nej zameria na budovanie konštruktívnych partnerstiev a odmietne doterajšie oslabovanie právneho štátu a osamelý boj v Únii.
Autor TASR
Budapešť 11. mája (TASR) - Nová maďarská vláda premiéra Pétera Magyara sa odkloní od politiky predchádzajúcich vlád Viktora Orbána, ktorá bola založená na vydieraní Európskej únie. Podľa servera index.hu to vyhlásila kandidátka na post ministerky zahraničných vecí a podpredsedníčky vlády Anita Orbánová v pondelok na vypočutí pred parlamentným výborom pre európske záležitosti a potom aj pred výborom pre zahraničné veci. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
Orbánová avizovala zásadný odklon od doterajšej konfrontačnej politiky voči EÚ, ktorú označila za politiku vydierania.
Nová vláda sa podľa nej zameria na budovanie konštruktívnych partnerstiev a odmietne doterajšie oslabovanie právneho štátu a osamelý boj v Únii.
Budúca šéfka diplomacie ostro kritizovala predchádzajúce kabinety a deklarovala, že Maďarsko už nechce byť v Únii vnímané ako brzdiaci mechanizmus. „Veto nebude nástrojom domácej politickej kampane,“ zdôraznila Orbánová.
