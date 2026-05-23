Orbánová: Maďarsko chce s každou krajinou pragmatické vzťahy
Autor TASR
Praha 23. mája (TASR) - Maďarsko chce podľa ministerky zahraničných vecí Anity Orbánovej obnoviť svoju suverenitu a mať s každou krajinou pragmatický vzťah. Na bezpečnostnej konferencii Globsec Forum v Prahe v sobotu povedala, že Maďari si želajú, aby sa ich krajina vrátila späť k rokovaciemu stolu v EÚ. Úniu a Severoatlantickú alianciu označila za základný kameň stability a bezpečnosti, informuje spravodajkyňa TASR.
„Naším cieľom je pragmatický vzťah s každou krajinou a obnovenie suverenity Maďarska. Naša zahraničná politika je založená na suverénnom štáte, čo znamená silnú krajinu z hľadiska ekonomiky, spoločnosti a hodnôt,“ vysvetlila Orbánová. K tomu podľa jej slov patrí slobodné rozhodovanie o všetkých otázkach vrátane energií.
Na otázku o ukončení maďarskej závislosti od ruských energetických zdrojov odpovedala, že vláda musí zostaviť taký energetický mix, ktorý bude pre Maďarov najlepším možným z hľadiska ceny, dostupnosti a udržateľnosti. „Musíme prihliadať aj na to, čo sme zdedili. Treba sa pozrieť na všetky zmluvy a potom môžeme robiť legitímne a uvážené rozhodnutia,“ dodala.
Maďari podľa jej slov chcú, aby sa ich krajina vrátila do Európy a k európskemu rokovaciemu stolu, pričom to isté platí aj pre NATO. „Našimi najväčšími spojencami sú Európska únia a NATO, ktoré sú tiež základným kameňom stability a bezpečnosti,“ zdôraznila Orbánová a dodala, že voliči chcú v regióne stabilitu a mier, teda aj koniec vojny na Ukrajine.
Na otázku o rozširovaní EÚ vrátane Ukrajiny a maďarskej podpore prístupových rokovaní ministerka zdôraznila, že každá krajina musí splniť prístupové kritériá. Pripomenula, že v Zakarpatskej oblasti žije maďarská menšina a pre Budapešť je kľúčové dodržiavanie jej práv. „To je najdôležitejšia vec, ktorú musíme v bilaterálnych vzťahoch vyriešiť, a potom sa môžeme rozprávať o všetkom ostatnom,“ podotkla. Dodala však, že v tomto ohľade už prebieha dialóg na expertnej úrovni, a ak všetko pôjde dobre, je pravdepodobná aj schôdzka premiéra Magyara s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
Podotkla, že Maďarsko sa teraz musí sústrediť na svoj rast. Nová vláda sa podľa nej chce v mnohom učiť od Poľska, ktoré maďarská vládna delegácia na čele s premiérom tento týždeň navštívila ako prvú krajinu. Podľa ministerky Poľsko zažíva prudký ekonomický rast a rozvoj infraštruktúry. „Vzali sme si veľa rád k srdcu,“ zhodnotila návštevu Orbánová.
V súvislosti s plánom obnoviť vzťahy v rámci Vyšehradskej štvorky (V4), ktorej Maďarsko aktuálne predsedá, avizovala stretnutia na ministerskej úrovni ešte do konca júla, keď maďarský mandát skončí.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
