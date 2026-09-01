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Orbánová: Magyarova vláda sa naučila čeliť dezinformáciám

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Na snímke šéfka maďarskej diplomacie Anita Orbánová. Foto: TASR/AP

V súvislosti s úlohou verejnej mienky dodala, že samotná Severoatlantická aliancia by nebola vojensky ani politicky silná bez dobre informovaných a odolných spoločností.

Autor TASR
Bled/Budapešť 1. septembra (TASR) – Nová vláda premiéra Pétera Magyara sa naučila čeliť zahraničnému zasahovaniu a dezinformačným kampaniam. Po vystúpení na 21. Bledskom strategickom fóre (BSF) v Slovinsku, ktoré sa začalo v pondelok, to uviedla maďarská ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

„Ako nová vláda sme sa naučili, ako čeliť zahraničnému zasahovaniu, bezprecedentným dezinformáciám a zavádzajúcim kampaniam, a to transparentným jazykom, faktami a pravdou,“ poznamenala šéfka maďarskej diplomacie na Facebooku.

V súvislosti s úlohou verejnej mienky dodala, že samotná Severoatlantická aliancia by nebola vojensky ani politicky silná bez dobre informovaných a odolných spoločností. Maďarsko plne podporuje jednotu NATO a plní si záväzok obranných výdavkov, podčiarkla.

Orbánová potvrdila, že o uvedených témach diskutovala na paneli ministrov zahraničných vecí v rámci BSF. Na podujatí otvorila aj tému regionálnych prepojení. „Stredná Európa musí urýchliť výstavbu severojužných prepojení, pretože elektrické a plynárenské siete, železnice, cesty a digitálna infraštruktúra sú kľúčovou súčasťou bezpečnosti regiónu. Budujeme silnejší región prostredníctvom pracovných vzťahov a konkrétnych krokov,“ uzavrela ministerka.

BSF je otvorená medzinárodná platforma a spoločne ho organizujú Ministerstvo zahraničných a európskych vecí Slovinskej republiky a mimovládna organizácia Centrum pre európsku perspektívu (CEP). Účastníkmi a hosťami sú lídri z rôznych oblastí a politické špičky najmä z regiónu strednej a juhovýchodnej Európy. Slovenskú republiku na 21. ročníku zastupuje prezident Peter Pellegrini.


(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
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