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Orbánová v Berlíne: Maďarsko zintenzívni spoluprácu s Nemeckom
Podľa maďarskej ministerky už Berlín a Budapešť odštartovali oficiálne prípravy na jesenné nemecko-maďarské fórum, ktoré má byť dôležitým symbolom vzájomných vzťahov.
Autor TASR,aktualizované
Budapešť/Berlín 10. júna (TASR) - Maďarsko a Nemecko zintenzívnia bilaterálnu spoluprácu a na jeseň uskutočnia ministerské konzultácie v štyroch kľúčových oblastiach, ktorými sú digitalizácia, vzdelávanie, doprava a energetika. Po rokovaní s nemeckým ministrom zahraničných vecí Johannom Wadephulom v Berlíne to v stredu podľa servera 24.hu oznámila šéfka maďarskej diplomacie Anita Orbánová, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa maďarskej ministerky už Berlín a Budapešť odštartovali oficiálne prípravy na jesenné nemecko-maďarské fórum, ktoré má byť dôležitým symbolom vzájomných vzťahov.
Stredajšie bilaterálne rokovanie nadviazalo na predchádzajúce osobné stretnutie ministrov počas neformálneho zasadnutia šéfov diplomacií členských štátov NATO vo švédskom Helsingborgu a poskytlo priestor na detailnejšie prediskutovanie strategických otázok.
Cieľom plánovaných jesenných konzultácií je zapojiť do priameho dialógu rezortných ministrov oboch krajín zodpovedných za vybrané hospodárske a spoločenské sektory, píše server.
Nemecko a Maďarsko sa pripravujú na otvorenie novej kapitoly vo svojich bilaterálnych vzťahoch, povedal Wadephul, podľa ktorého boli obe krajiny vždy blízkymi priateľmi a spájajú ich početné historické väzby.
„V dnešnej dobe sú naše životy plné zlých správ a kríz a mnohí ľudia začínajú pochybovať o tom, či majú demokracie dostatok sily na to, aby sa vyrovnali s veľkými výzvami. Preto sú momenty, ktoré dávajú nádej, obzvlášť dôležité a zmena vlády v Maďarsku bola takýmto momentom,“ podotkol nemecký minister zahraničných vecí.
Dodal, že mnohí ľudia s veľkými nádejami očakávali víťazstvo strany Tisza v Maďarsku a dokonca panuje eufória okolo budúcnosti krajiny. „Všetci sme cítili, že nielen v Budapešti, ale v celej Európe si vydýchli, pretože Maďarsko si opäť zvolilo väčšiu otvorenosť, intenzívnejšiu spoluprácu a silnejšiu európsku jednotu,“ podčiarkol Wadephul.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Podľa maďarskej ministerky už Berlín a Budapešť odštartovali oficiálne prípravy na jesenné nemecko-maďarské fórum, ktoré má byť dôležitým symbolom vzájomných vzťahov.
Stredajšie bilaterálne rokovanie nadviazalo na predchádzajúce osobné stretnutie ministrov počas neformálneho zasadnutia šéfov diplomacií členských štátov NATO vo švédskom Helsingborgu a poskytlo priestor na detailnejšie prediskutovanie strategických otázok.
Cieľom plánovaných jesenných konzultácií je zapojiť do priameho dialógu rezortných ministrov oboch krajín zodpovedných za vybrané hospodárske a spoločenské sektory, píše server.
Nemecko a Maďarsko sa pripravujú na otvorenie novej kapitoly vo svojich bilaterálnych vzťahoch, povedal Wadephul, podľa ktorého boli obe krajiny vždy blízkymi priateľmi a spájajú ich početné historické väzby.
„V dnešnej dobe sú naše životy plné zlých správ a kríz a mnohí ľudia začínajú pochybovať o tom, či majú demokracie dostatok sily na to, aby sa vyrovnali s veľkými výzvami. Preto sú momenty, ktoré dávajú nádej, obzvlášť dôležité a zmena vlády v Maďarsku bola takýmto momentom,“ podotkol nemecký minister zahraničných vecí.
Dodal, že mnohí ľudia s veľkými nádejami očakávali víťazstvo strany Tisza v Maďarsku a dokonca panuje eufória okolo budúcnosti krajiny. „Všetci sme cítili, že nielen v Budapešti, ale v celej Európe si vydýchli, pretože Maďarsko si opäť zvolilo väčšiu otvorenosť, intenzívnejšiu spoluprácu a silnejšiu európsku jednotu,“ podčiarkol Wadephul.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)