Orbánova vláda avizuje veľké rozdávanie v nadchádzajúcom volebnom roku

Budapešť 20. septembra (TASR) - Vláda maďarského premiéra Viktora Orbána sa pripravuje na veľké rozdávanie pred budúcoročnými parlamentnými voľbami. Konštatoval to v pondelok opozičný spravodajský server 444.hu s odvolaním sa na prejav, ktorý v pondelok Orbán predniesol v úvode jesennej schôdze zákonodarného zboru.



Premiér povedal, že ak sa nestane nič mimoriadne, tak rast maďarskej ekonomiky bude vyšší než 5,5 percenta. Vláda chce preto do 15. februára 2022 vrátiť rodinám vychovávajúcim deti daň z príjmu, ktorú zaplatili za rok 2021. Hornou hranicou vrátenej dane pritom bude ročná daň vlaňajšej priemernej mzdy. Opatrenie sa dotkne 1,9 milióna rodičov.



Vrátenie na dani z príjmu dostanú aj podnikatelia vychovávajúci deti. Daň z príjmu fyzických osôb predstavuje od roku 2016 v Maďarsku 15 percent.



Orbán tvrdí, že vláda poskytne dôchodcom príplatok pre infláciu a dostanú aj dôchodcovskú prémiu. Na budúci rok bude zároveň pokračovať aj proces tzv. navrátenia 13. dôchodku, o ktorý seniorov podľa Orbánových slov obrala predchádzajúca ľavicovo-liberálna vláda.



Ďalšie benefity sa budú týkať príslušníkov ozbrojených zložiek, pracujúcich mladých ľudí vo veku do 25 rokov. Vláda chce zároveň upraviť aj minimálnu mzdu. Tá predstavovala v Maďarsku v januári 442 eur, vďaka čomu sa krajina ocitla na predposlednom mieste v rámci Európskej únie (EÚ). Nižšiu priemernú mzdu mali podľa servera ec.europa.eu/eurostat iba v Bulharsku, a to 332 eur.



Predseda vlády zdôraznil, že jeho kabinet chce, aby boli ústavne chránené podpora rodiny, nízke zdaňovanie práce a dôchodky.