Orbánova vláda rokuje v Sopronbánfalve; hlavnou témou sú sankcie EÚ

Budapešť 6. februára (TASR) - Sankčná politika Európskej únie je hlavnou témou trojdňového strategického rokovania maďarskej vlády, ktorá sa začala v pondelok v kláštore v Sopronbánfalve na západe krajiny. Pre agentúru MTI to uviedol hovorca maďarského premiéra Bertalan Havasi, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Prvou témou výjazdovej schôdze podľa slov hovorcu bolo raňajšie zemetrasenie v Turecku. "Členovia kabinetu zhodnotili, akú pomoc môže Maďarsko poskytnúť Turecku, ktoré zasiahlo zemetrasenie. Vláda okamžite kontaktuje turecké úrady," povedal Havasi.



Hlavnou témou rokovania vlády, ktoré potrvá do stredy, je sankčná politika Bruselu a spôsob ochrany Maďarska pred jej škodlivými vplyvmi - infláciou a vysokými cenami energií, spresnil hovorca.



Zákaz dovozu ruských ropných produktov, ako sú nafta či benzín, do krajín Európskej únie (EÚ) nadobudol v nedeľu účinnosť. O embargu sa rozhodlo vlani v júni v rámci šiesteho balíka sankcií EÚ proti Rusku v súvislosti s jeho inváziou na Ukrajinu. Embargo počíta aj s dočasnými výnimkami pre niektoré krajiny EÚ.