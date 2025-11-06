Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Orbánova vláda sa rozhodla vykonať revíziu právomocí EÚ

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Budapešť 6. novembra (TASR) - Maďarská vláda sa rozhodla vykonať systematické preskúmanie právomocí Európskej únie v určitých kľúčových oblastiach, akými sú hospodárska politika, energetická politika, migračná politika, rodinná politika a kultúra. Podľa servera infostart.hu to uviedol vo štvrtok minister zodpovedný za záležitosti EÚ János Bóka na Národnej univerzite verejných služieb (NKE) v Budapešti, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Šéf rezortu na druhej konferencii Siete európskych štúdií uviedol, že cieľom revízie je identifikovať oblasti, v ktorých právomoci vykonávané EÚ presahujú rámec ustanovení maďarskej ústavy.

Bóka dodal, že identifikujú aj oblasti, v ktorých rozdelenie právomocí medzi EÚ a členskými štátmi „nie je nevyhnutne optimálne“.

K otázke možného vývoja právomocí EÚ minister podotkol, že buď pôjde o rozšírenie právomocí Bruselu, čo vyvolá politický odpor, alebo sa Únia posunie k prehodnoteniu jurisdikcie, čo znamená posilnenie právomocí členských štátov.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
