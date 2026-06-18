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Orbánová: Začala sa príprava na stretnutie krajín strednej Európy

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

C5 je skupina ministrov zahraničných vecí z Českej republiky, Maďarska, Rakúska, zo Slovenska a Slovinska.

Autor TASR
Budapešť/Viedeň 18. júna (TASR) - Maďarsko začalo prípravy na jesenné stretnutie krajín strednej Európy (C5). Vo štvrtok to oznámila na Facebooku maďarská ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová. Pripomenula, že v stredu vo Viedni o tom, ako aj o ďalších otázkach, rokovala s rakúskou rezortnou partnerkou Beate Meinl-Reisingerovou, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Podľa šéfky maďarskej diplomacie stretnutie ministrov zahraničných vecí C5 sa zameria na praktickú stredoeurópsku spoluprácu. Bude sa na ňom hovoriť o konkrétnych otázkach stredoeurópskej spolupráce, ktoré ovplyvňujú každodenný život v regióne, dodala.

C5 je skupina ministrov zahraničných vecí z Českej republiky, Maďarska, Rakúska, zo Slovenska a Slovinska. Formácia vznikla v roku 2020 z iniciatívy vtedajšieho rakúskeho ministra zahraničných vecí Alexandra Schallenberga.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
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