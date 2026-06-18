< sekcia Zahraničie
Orbánová: Začala sa príprava na stretnutie krajín strednej Európy
C5 je skupina ministrov zahraničných vecí z Českej republiky, Maďarska, Rakúska, zo Slovenska a Slovinska.
Autor TASR
Budapešť/Viedeň 18. júna (TASR) - Maďarsko začalo prípravy na jesenné stretnutie krajín strednej Európy (C5). Vo štvrtok to oznámila na Facebooku maďarská ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová. Pripomenula, že v stredu vo Viedni o tom, ako aj o ďalších otázkach, rokovala s rakúskou rezortnou partnerkou Beate Meinl-Reisingerovou, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa šéfky maďarskej diplomacie stretnutie ministrov zahraničných vecí C5 sa zameria na praktickú stredoeurópsku spoluprácu. Bude sa na ňom hovoriť o konkrétnych otázkach stredoeurópskej spolupráce, ktoré ovplyvňujú každodenný život v regióne, dodala.
C5 je skupina ministrov zahraničných vecí z Českej republiky, Maďarska, Rakúska, zo Slovenska a Slovinska. Formácia vznikla v roku 2020 z iniciatívy vtedajšieho rakúskeho ministra zahraničných vecí Alexandra Schallenberga.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Podľa šéfky maďarskej diplomacie stretnutie ministrov zahraničných vecí C5 sa zameria na praktickú stredoeurópsku spoluprácu. Bude sa na ňom hovoriť o konkrétnych otázkach stredoeurópskej spolupráce, ktoré ovplyvňujú každodenný život v regióne, dodala.
C5 je skupina ministrov zahraničných vecí z Českej republiky, Maďarska, Rakúska, zo Slovenska a Slovinska. Formácia vznikla v roku 2020 z iniciatívy vtedajšieho rakúskeho ministra zahraničných vecí Alexandra Schallenberga.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)