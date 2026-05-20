< sekcia Zahraničie
Orbánová: Začali sa maďarsko-ukrajinské konzultácie na úrovni expertov
Sybiha na záver napísal, že sa teší na osobné stretnutie s Orbánovou na štvrtkovom ministerskom zasadnutí NATO vo Švédsku.
Autor TASR
Budapešť 20. mája (TASR) - V stredu sa začali online maďarsko-ukrajinské expertné konzultácie, ktoré otvorila ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová s rezortným partnerom Andrijom Sybihom a ukrajinským podpredsedom vlády Tarasom Kačkom. Oznámila to na Facebooku Orbánová, ktorá je ako členka delegácie premiéra Pétera Magyara na oficiálnej návšteva Poľska, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Konzultácie sú podľa vyjadrenia šéfky maďarskej diplomacie dôležitým krokom k obnove bilaterálnych vzťahov a posilneniu budúcej spolupráce oboch krajín. Orbánová uviedla, že Maďarsko je odhodlané podporovať suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny.
Dodala, že „v našich bilaterálnych vzťahoch je však dôsledná ochrana práv národnostných menšín našou prioritnou úlohou, ktorú treba vyriešiť. Maďarská komunita v Zakarpatskej oblasti nie je len dôležitou súčasťou vzťahov medzi oboma krajinami, ale aj mostom medzi našimi národmi.“ Skutočný pokrok si podľa Orbánovej vyžaduje „otvorený, úprimný a profesionálny dialóg, postavený na jasných právnych zárukách.“
Sybiha na sociálnej sieti X priblížil, že sa pri úvodných konzultáciách zameral na tri kľúčové témy. „Po prvé, Ukrajina chce otvoriť novú, vzájomne výhodnú kapitolu našich bilaterálnych vzťahov založenú na dôvere,“ napísal s tým, že oceňuje odsúdenie nedávnych ruských útokov zo strany Budapešti.
„Po druhé, Ukrajina berie práva národnostných menšín vážne a je odhodlaná zabezpečiť ich v súlade s európskymi štandardmi,“ informoval šéf ukrajinskej diplomacie. Treťou témou, ktorú navrhol, je vnímanie vstupu Ukrajiny do Európskej únie ako „strategického záujmu Maďarska“. To má podľa neho posilniť maďarskú národnú jednotu a je to najlepší spôsob, ako zabezpečiť práva maďarskej menšiny.
Sybiha na záver napísal, že sa teší na osobné stretnutie s Orbánovou na štvrtkovom ministerskom zasadnutí NATO vo Švédsku.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Konzultácie sú podľa vyjadrenia šéfky maďarskej diplomacie dôležitým krokom k obnove bilaterálnych vzťahov a posilneniu budúcej spolupráce oboch krajín. Orbánová uviedla, že Maďarsko je odhodlané podporovať suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny.
Dodala, že „v našich bilaterálnych vzťahoch je však dôsledná ochrana práv národnostných menšín našou prioritnou úlohou, ktorú treba vyriešiť. Maďarská komunita v Zakarpatskej oblasti nie je len dôležitou súčasťou vzťahov medzi oboma krajinami, ale aj mostom medzi našimi národmi.“ Skutočný pokrok si podľa Orbánovej vyžaduje „otvorený, úprimný a profesionálny dialóg, postavený na jasných právnych zárukách.“
Sybiha na sociálnej sieti X priblížil, že sa pri úvodných konzultáciách zameral na tri kľúčové témy. „Po prvé, Ukrajina chce otvoriť novú, vzájomne výhodnú kapitolu našich bilaterálnych vzťahov založenú na dôvere,“ napísal s tým, že oceňuje odsúdenie nedávnych ruských útokov zo strany Budapešti.
„Po druhé, Ukrajina berie práva národnostných menšín vážne a je odhodlaná zabezpečiť ich v súlade s európskymi štandardmi,“ informoval šéf ukrajinskej diplomacie. Treťou témou, ktorú navrhol, je vnímanie vstupu Ukrajiny do Európskej únie ako „strategického záujmu Maďarska“. To má podľa neho posilniť maďarskú národnú jednotu a je to najlepší spôsob, ako zabezpečiť práva maďarskej menšiny.
Sybiha na záver napísal, že sa teší na osobné stretnutie s Orbánovou na štvrtkovom ministerskom zasadnutí NATO vo Švédsku.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)