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Orbánová:Nová maďarská vláda sa usiluje o pragmatické vzťahy s Moskvou
Šéfka maďarskej diplomacie podľa servera 24.hu v rozhovore zdôraznila, že veľká časť dodávok ropy a plynu do Maďarska naďalej prichádza z Ruska.
Autor TASR
Budapešť/Mníchov 4. augusta (TASR) – Nová maďarská vláda sa usiluje o pragmatické vzťahy s Moskvou, pričom rešpektuje ekonomickú realitu v oblasti energetiky. V rozhovore pre nemecký denník Süddeutsche Zeitung to uviedla maďarská ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Šéfka maďarskej diplomacie podľa servera 24.hu v rozhovore zdôraznila, že veľká časť dodávok ropy a plynu do Maďarska naďalej prichádza z Ruska. Obe krajiny sú navyše viazané dohodou o výstavbe dvoch nových blokov jadrovej elektrárne Paks.
Podľa jej slov ide o vzťah dvoch suverénnych štátov, ktoré sa nevmiešavajú do vnútorných záležitostí druhej strany a vzájomne rešpektujú svoje národné záujmy.
Súčasťou prehodnocovania zahraničnej politiky bolo aj nedávne odvolanie maďarského veľvyslanca v Moskve, ku ktorému ministerka pristúpila spoločne s výmenou vedúcich diplomatických misií v Bruseli a Washingtone.
Orbánová, ktorá sa v Nemecku zúčastnila na uzavretom sneme bavorskej Kresťansko-sociálnej únie (CSU), sa vyjadrila aj k reštartu vzájomných bilaterálnych vzťahov. Bavorský premiér Markus Söder v tejto súvislosti 30. júla v Budapešti vyhlásil, že po nástupe novej maďarskej vlády strany Tisza sa skončilo predošlé obdobie chladných politických vzťahov.
Šéfka diplomacie povedala, že si uvedomuje, že maďarský kabinet nasadil mimoriadne rýchle legislatívne tempo. Odôvodnila to potrebou demontáže predošlého systému, ktorý označila za „únos štátu“. Medzi hlavné priority v tomto smere zaradila vstup Maďarska do Európskej prokuratúry (EPPO), zrušenie Úradu na ochranu suverenity a obnovenie autonómie Ústavného súdu.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Šéfka maďarskej diplomacie podľa servera 24.hu v rozhovore zdôraznila, že veľká časť dodávok ropy a plynu do Maďarska naďalej prichádza z Ruska. Obe krajiny sú navyše viazané dohodou o výstavbe dvoch nových blokov jadrovej elektrárne Paks.
Podľa jej slov ide o vzťah dvoch suverénnych štátov, ktoré sa nevmiešavajú do vnútorných záležitostí druhej strany a vzájomne rešpektujú svoje národné záujmy.
Súčasťou prehodnocovania zahraničnej politiky bolo aj nedávne odvolanie maďarského veľvyslanca v Moskve, ku ktorému ministerka pristúpila spoločne s výmenou vedúcich diplomatických misií v Bruseli a Washingtone.
Orbánová, ktorá sa v Nemecku zúčastnila na uzavretom sneme bavorskej Kresťansko-sociálnej únie (CSU), sa vyjadrila aj k reštartu vzájomných bilaterálnych vzťahov. Bavorský premiér Markus Söder v tejto súvislosti 30. júla v Budapešti vyhlásil, že po nástupe novej maďarskej vlády strany Tisza sa skončilo predošlé obdobie chladných politických vzťahov.
Šéfka diplomacie povedala, že si uvedomuje, že maďarský kabinet nasadil mimoriadne rýchle legislatívne tempo. Odôvodnila to potrebou demontáže predošlého systému, ktorý označila za „únos štátu“. Medzi hlavné priority v tomto smere zaradila vstup Maďarska do Európskej prokuratúry (EPPO), zrušenie Úradu na ochranu suverenity a obnovenie autonómie Ústavného súdu.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)