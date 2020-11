Orbánove opatrenia kritizuje Gyurcsány, Karácsony i pedagógovia

Budapešť 9. novembra (TASR) - Maďarský premiér Viktor Orbán prísnymi opatreniami v krajine avizovanými v pondelok priznal, že doposiaľ riešil pandémiu nového druhu koronavírusu pomaly a chybne. Napísal to v pondelok na Fecebooku expremiér a predseda opozičnej strany Demokratická koalícia Ferenc Gyurcsány.



"Teraz sa snaží napraviť situáciu, avšak už to zmeškal. Cenou za to budú tisíce obetí na životoch," podčiarkol Gyurcsány, podľa ktorého Orbán mesiace nič nerobil.



Opozičný starosta Budapešti Gergely Karácsony vníma sprísnené opatrenia Orbánovej vlády ako potrebné a opodstatnené, avšak podľa neho prišli takisto príliš neskoro. Na Facebooku starosta vyjadril názor, že kontrolu nad epidémiou stratil kabinet už pred viacerými týždňami. "Nemožno ignorovať ani skutočnosť, že vláda teraz oznámila testovanie pedagógov, pričom rovnaký nápad samosprávy Budapešti pred pár dňami označil kabinet za hlúpy," dodal.



Kritiku na adresu vládnych opatrení sformuloval aj Demokratický zväz pedagógov (PDSZ), podľa ktorého nestačí dištančné vzdelávanie iba pre deti nad 14 rokov. PDSZ podľa spravodajského servera szmo.hu opakovane vyzval rodičov, aby svoje deti - pokiaľ to je možné - vôbec nepúšťali do školy.



Vláda zavádza od polnoci z utorka na stredu viaceré sprísnené protiepidemiologické opatrenia. Ich súčasťou je aj zákaz vychádzania od 20.00 do 05.00 h a úplný zákaz zhromažďovania. Parlament má v utorok rozhodnúť o predĺžení stavu mimoriadnej situácie o 90 dní. Vláda ju vyhlásila 3. novembra v rámci svojej právomoci na 15 dní.



Budú sa musieť zatvoriť aj reštaurácie, v ktorých bude povolená iba donáška stravy domov a podnikové stravovanie. Obmedzia sa tiež otváracie hodiny kaderníctiev a menších prevádzok poskytujúcich služby do 19.00 h, hotely budú môcť prijímať iba obchodných cestujúcich a bude platiť všeobecný zákaz podujatí.



Na rodinných a súkromných stretnutiach sa budú môcť zísť najviac desiati ľudia, svadby budú bez svadobnej hostiny a iba s najbližšími príbuznými a na pohreboch sa bude môcť zúčastniť najviac 50 osôb.



Športové podujatia budú usporiadané bez divákov, amatérske športové podujatia budú zakázané, ale individuálne športovanie v exteriéri zostáva povolené.



Zatvoria sa tiež zariadenia, kde sa vykonávajú voľnočasové aktivity, akými sú napríklad telocvične, zoologické záhrady, múzeá či divadlá. Vysokoškolské vzdelávanie bude iba dištančné, pričom internáty sa musia uzavrieť. Otvorené zostanú školy pre deti do 14 rokov a fungovať budú aj materské školy a jasle. Učiteľov budú testovať každý týždeň.





Spravodajca TASR Ladislav Vallach