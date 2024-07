Orbánovho kritika Magyara zvolili za predsedu strany TISZA

Budapešť 22. júla (TASR) - Pétera Magyara , najsilnejšieho kritika vlády maďarského premiéra Viktora Orbána, zvolilo valné zhromaždenie mimoparlamentnej strany TISZA za jej predsedu. Magyar to oznámil v pondelok na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podpredsedami strany sa stali Márk Radnai, operatívny šéf strany, a Zoltán Tarr, ktorý vedie sedemčlennú delegáciu poslancov TISZA v Európskom parlamente. Magyar bol doteraz podpredsedom strany. Pre časovú tieseň si v apríli nestihol založiť vlastnú stranu, namiesto toho sa rozhodol pre vstup do neaktívneho politického subjektu TISZA (Strana úcty a slobody). Stranu TISZA v decembri 2020 založil Attila Szabó v meste Jáger (maď. Eger).



Nový predseda oznámil, že Szabó bude čestným zakladajúcim predsedom. Dodal, že o členstvo v TISZE prejavilo záujem tisíce ľudí a v krátkom čase sa strana stala najsilnejšou opozičnou silou v Maďarsku.



Magyar sa stal verejne známym po prevalení aféry v prípade amnestie v pedofilnej kauze. Vo februári pre ňu odstúpila maďarská prezidentka Katalin Nováková. Magyarova popularita rýchlo stúpala a zorganizoval viacero masových protivládnych protestov v Budapešti i mimo hlavného mesta.



V kampani pred eurovoľbami Péter Magyar naznačoval, že by radšej zostal v Maďarsku a zameral sa na vytváranie základov pre porážku Orbána v najbližších parlamentných voľbách plánovaných na rok 2026. Napriek tomu si po zvolení prevzal mandát europoslanca. Sedem poslancov strany Tisza je súčasťou najsilnejšej frakcie v Európskom parlamente - stredopravej Európskej ľudovej strany (EPP).











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)