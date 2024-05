Orbán:Sme spojení s tajnou službou, máme informácie o atentáte na Fica

Budapešť 23. mája (TASR) - Maďarské tajné služby sú v neustálom kontakte so slovenskými tajnými službami, ako aj so službami iných krajín, napríklad v rámci siete európskych krajín či členských krajín NATO. Maďarsko tak má informácie o tom, čo sa stalo pri atentáte na predsedu slovenskej vlády Roberta Fica. Konštatoval to vo štvrtok v rozhovore pre denník Blikk maďarský premiér Viktor Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa Orbána mnoho ľudí adresovalo kritiku slovenským tajným službám kvôli tomu, čo sa stalo. V prípade politikov sa podľa neho riziko nedá úplne eliminovať, keďže nemožno očakávať, že by sa nestretávali s ľuďmi. "Absolútna bezpečnosť teda neexistuje," dodal s poznámkou, že nepriestrelnú vestu on sám nikdy nenosil a nenosí ani v súčasnosti.



"Zatiaľ nevieme, či máme dočinenia s osamelým páchateľom. O ňom vieme, že robil kampaň po boku bývalého ľavicového kandidáta na prezidenta. Je to človek podporujúci vojnu, ktorého najväčšou výhradou voči súčasnému slovenskému premiérovi bolo práve to, že vojnu nepodporuje. Isté je, že Ficova strana Smer-SD je strana, ktorá bráni tradičné hodnoty, je suverenistickou stranou, ktorá si cení národnú nezávislosť, a je zároveň mierovou stranou. Na druhej strane je progresívny, ľavicový, medzinárodný atentátnik podporujúci vojnu," povedal predseda maďarskej vlády.