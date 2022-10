Orbán:Západ v protikomunistickej revolúcii v roku 1956 zradil Maďarsko

Budapešť 23. októbra (TASR) - Západ v revolúcii proti diktatúre a sovietskej okupácii v roku 1956 zradil Maďarsko, a to už druhýkrát po roku 1945. Vyhlásil to v nedeľu predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v prejave pri príležitosti štátneho sviatku 65. výročia vypuknutia protikomunistickej revolúcie, informuje spravodajca TASR s odvolaním sa na server szeretlekmagyarorszag.hu.



"Ak by nás Západ v roku 1956 nebol zradil, tak sme mohli byť úspešní," vyhlásil Orbán pred pozvanými hosťami v Zalaegerszegu, 230 km juhozápadne od Budapešti.



Podľa jeho slov Maďarsko malo v tom čase šancu získať nezávislosť, keďže po smrti vodcu Sovietskeho zväzu Josifa Vissarionoviča Stalina sa začalo uvoľňovanie a v roku 1955 sa podarilo osamostatniť aj Rakúsku. Západ však Maďarsko nechal na 40 rokov napospas Sovietskemu zväzu.



Premiér k aktuálnej situácii - podľa servera bez toho, že by spomenul Rusko - poznamenal iba toľko, že Maďarsko ohrozuje z východu vojna, zo západu hospodárska kríza a z juhu migračná kríza. "Maďarsko má obrovské šťastie, že nemá ľavicovú vládu, pretože národná strana sa nebojí a dokáže ochrániť krajinu pred danými nebezpečenstvami," podčiarkol.



Ústredné oslavy štátneho sviatku sa začali v nedeľu ráno na budapeštianskom Kossuthovom námestí vztýčením štátnej vlajky s vojenskou.



Revolúcia v Maďarsku vypukla 23. októbra 1956. K pokojnému protestu študentov, ktorí požadovali väčšie politické slobody, sa postupne pridala inteligencia, robotníci aj roľníci, ktorí žiadali po rokoch stalinistického útlaku slobodu. Demonštrácie prerástli do ozbrojeného odporu proti sovietskym vojakom, ktorí mali revolúciu potlačiť.



Po dvoch týždňoch sovietska Červená armáda revolúciu nakoniec krvavo potlačila, pričom takmer 3000 osôb zahynulo, 12.000 bolo zranených a okolo 200.000 utieklo na Západ.