Orchestru zrušili koncert pre nejasný postoj dirigenta k vláde Izraela
Mníchovská filharmónia mala na festivale vystúpiť 18. septembra pod taktovkou svojho budúceho hlavného dirigenta Lahava Šaniho.
Autor TASR
Frankfurt 11. septembra (TASR) - Organizátori Flámskeho hudobného festivalu v belgickom Gente zrušili vystúpenie renomovaného nemeckého orchestra vzhľadom na nejasný postoj jeho izraelského dirigenta k vláde Izraela, čo vyvolalo pobúrenú reakciu z Berlína, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.
Mníchovská filharmónia mala na festivale vystúpiť 18. septembra pod taktovkou svojho budúceho hlavného dirigenta Lahava Šaniho, ktorý v súčasnosti pôsobí ako hudobný riaditeľ Izraelskej filharmónie a do Mníchova má oficiálne nastúpiť v sezóne 2026 – 2027.
Organizátori festivalu oznámili, že „nedokážu poskytnúť dostatočne jasné informácie o jeho postoji“ k izraelskej vláde, ktorá vyvolala vo svete rozruch vojnou proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas v Pásme Gazy, pre vysoký počet zabitých civilistov a katastrofálnu humanitárnu situáciu v oblasti.
„Rozhodli sme sa zdržať spolupráce s partnermi, ktorí sa jednoznačne nedištancovali od tohto režimu,“ uviedli organizátori vo svojom vyhlásení. Zároveň však poznamenali, že Šani „sa v minulosti viackrát vyslovil za mier“.
Svoje rozhodnutie ďalej vysvetlili tým, že podujatie by sa malo niesť v pokojnom duchu, no súčasná situácia vyvolávala emócie.
Nemecký minister kultúry Wolfram Weimer nazval tento krok hanbou pre Európu a vo svojom vyhlásení uviedol, že „pod rúškom údajnej kritiky Izraela tu prebieha kultúrny bojkot“.
Berlín je už tradične jedným z najspoľahlivejších spojencov Izraela, no začína byť kritickejší v súvislosti s izraelskými vojenskými operáciami v Pásme Gazy po útokoch Hamasu zo 7. októbra 2023.
