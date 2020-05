Ordinácie praktických lekárov v Česku sa opäť zapĺňajú

Praha 31. mája (TASR) - Pre koronavírusovú epidémiu vyzývali v Českej republike lekári, ale aj ministerstvo, aby ľudia chodili do zdravotníckych zariadení len v prípade akútnych problémov. Teraz už však začínajú apelovať, aby sa k lekárovi znovu vybrali. Prestali totiž chodiť na preventívne prehliadky, a to by po čase mohlo znamenať problém, píše na svojej webovej stránke Česká televízia (ČT).



Ordinácie praktických a najmä detských lekárov sa už zase začínajú zapĺňať pacientmi. Teraz najmä na očkovanie: v mnohých prípadoch totiž práve pre epidémiu ľudia očkovanie odkladali, poznamenáva ČT.



"Jednak existuje obava z toho, že pokiaľ by sme dieťa zaočkovali, môže mať oslabený imunitný systém a rýchlejšie podľahnúť infekcii, alebo že by už dieťa (v čase očkovania) mohlo byť nakazené a tú infekciu by horšie prekonávalo," hovorí pre Českú televíziu detská lekárka Alena Šebková z Odbornej spoločnosti praktických detských lekárov.



Tieto obavy však lekárka považuje za neopodstatnené. U nej v ordinácii očkujú proti všetkému - momentálne majú najviac záujemcov o vakcínu proti kliešťovej encefalitíde. "Asi to súvisí s tým, že väčšina obyvateľov sa chystá prežiť dovolenku v Česku, teda asi niekde v prírode," dodáva Šebková podľa spravodajského servera ČT24 na margo vakcinácie proti kliešťom.