Orešnik nie je podľa analýzy nájdených trosiek najmodernejšia zbraň
Autor TASR
Kyjev 31. mája (TASR) - Ukrajinská forenzná analýza trosiek balistickej rakety stredného doletu Orešnik vyvracia tvrdenia Kremľa o „najmodernejšom“ zariadení. Podľa Ukrajincov má táto zbraň už niekoľko rokov. TASR o tom píše podľa agentúr Reuters a AP.
Na prezentácii elektroniky získanej z ruských rakiet a dronov ukrajinský expert na raketovú forenznú analýzu uviedol, že Orešnik útočiaci v januári bol zostavený v roku 2017 z komponentov z roku 2016 alebo skôr. Všetky boli vyrobené v Rusku alebo spojeneckom Bielorusku.
„Boli sme prekvapení, pretože tvrdia, že ide o úplne novú raketu, ale ak sa pozriete na rok výroby, je tam uvedený rok 2017,“ povedal expert, ktorý sa z bezpečnostných dôvodov predstavil len ako Petro.
Kremeľ Orešnik počas vojny na Ukrajine použil trikrát – v novembri 2024 na mesto Dnipro, v januári 2026 na Ľvovskú oblasť a 24. mája na mesto Bila Cerkva.
Raketa má podľa Ruska operačný dosah až 5500 kilometrov a môže niesť jadrovú hlavicu. Hypersonická rýchlosť až 10 Mach údajne znemožňuje moderným západným protivzdušným obranným systémom jej zachytenie.
Podľa expertov nedokáže v záverečnej fáze zostupu vykonávať zložité a nepredvídateľné úhybné manévre. Bránia tomu fyzikálne zákony pri návrate do atmosféry a priebežné korekcie kurzu sú výrazne sťažené.
Najnovšie forenzné dáta potvrdzujú predchádzajúce hodnotenia amerického ministerstva obrany, že ide o pokračovanie projektu medzikontinentálnej balistickej rakety RS-26 Rubež. Prvýkrát bola úspešne testovaná v roku 2012.
V decembri Rusko oznámilo, že najnovší raketový systém Orešnik umiestnilo aj v Bielorusku. Z jeho územia ruské jednotky útočili proti Ukrajine aj vo februári 2022; krajina tiež hraničí s členmi NATO Lotyšskom, Litvou a Poľskom.
Vladyslav Vlasiuk, poradca prezidenta Volodymyra Zelenského uviedol, že ukrajinskí vyšetrovatelia pozorujú v použitých ruských raketách väčší stupeň nahrádzania západných komponentov čínskymi. Stále obsahujú aj západné čipy dodávané nelegálnym spôsobom. Ukrajina dlhodobo vyvíja tlak na západné krajiny, aby sprísnili presadzovanie predpisov proti toku elektronických súčiastok do Ruska.
