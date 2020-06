Organizácia amerických štátov vyzvala vládu v Guyane odovzdať moc

Bogota 16. júna (TASR) - Organizácia amerických štátov (OAŠ) vyzvala vládu Guyany, aby začala s odovzdávaním moci do rúk opozície po opätovnom sčítaní hlasov z marcových parlamentných volieb. Informovala o tom v utorok tlačová agentúra DPA.



Pozorovatelia nasadení v tejto juhoamerickej krajine s 800.000 obyvateľmi po voľbách zistili nezrovnalosti týkajúce sa sčítania hlasov v najväčšom volebnom okrsku.



Guyanská ústredná volebná komisia nariadila opätovné sčítanie hlasov, pričom Karibské spoločenstvo (CARICOM) - organizácia 15 krajín - vyslalo pozorovateľov na monitorovanie prerátavania hlasov, ktoré trvalo od 6. mája do 9. júna.



Generálny riaditeľ CARICOM-u uviedol, že správu od pozorovateľov dostal v pondelok.



Voliči v tejto krajine, zvyčajne rozdelení pozdĺž indoguyanských a afroguyanských etnických línií, hlasovali vo voľbách, v ktorých súčasný prezident David Granger obhajoval tesnú parlamentnú väčšinu proti opozičnej Ľudovej progresívnej strane (PPP).



Grangerova vláda v decembri 2018 neuspela pri parlamentnom hlasovaní o vyslovení dôvery, proti výsledku však vzniesla námietku a iniciovala sériu justičných krokov so zámerom udržať sa pri moci.



Výsledky prerátania hlasov stanovujú PPP za jasného víťaza marcových volieb, uviedla OAŠ vo vyhlásení.



"Organizácia amerických štátov vyzýva súčasnú vládu Guyany, aby začala s procesom odovzdávania moci, ktorý umožní legitímne zvolenej novej vláde zaujať jej miesto," oznámila OAS.