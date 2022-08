Organizácia Amnesty International si stojí za správou o Ukrajine

Londýn 7. augusta (TASR) - Organizácia Amnesty International (AI) sa v nedeľu ospravedlnila za "rozrušenie a hnev", ktoré vyvolala svojou nedávnou správou týkajúcou sa Ukrajiny. Tvrdila v nej, že ukrajinská armáda ohrozuje civilistov nasadením svojich vojakov v obývaných oblastiach.



Amnesty v nedeľu uviedla, že si za svojimi zisteniami stojí, avšak mrzí ju "bolesť, ktorú správou vyvolala", informuje agentúra Reuters.



Predmetná správa pobúrila ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského aj ďalších ukrajinských predstaviteľov a vyústila aj do sobotňajšej rezignácie šéfky ukrajinskej pobočky AI Oksany Pokaľčukovej.



"Prioritou Amnesty International v tomto aj akomkoľvek konflikte je zabezpečenie ochrany civilistov. To bolo v skutočnosti naším jediným cieľom, keď sme zverejnili tento najnovší výskum. Aj keď si plne stojíme za našimi zisteniami, mrzí nás bolesť, ktorú vyvolali," uviedla organizácia v e-maile, ktorý zaslala agentúre Reuters.



"Nič z toho, čo sme zdokumentovali ohľadne krokov ukrajinských síl, nijakým spôsobom neospravedlňuje porušovanie (práv) zo strany Ruska," zdôraznila Amnesty v závere e-mailu.



AI vo štvrtkovej správe uviedla, že ukrajinská armáda porušuje medzinárodné humanitárne právo a ohrozuje civilistov tým, že si vytvára základne a manipuluje so zbraňami v obývaných oblastiach.



Obytné štvrte, kde si ukrajinskí vojaci urobili základne, ležia podľa správy AI len niekoľko kilometrov od frontových línií, pričom existovali aj alternatívne riešenia bez ohrozenia civilistov. Vojaci navyše podľa AI nevyzvali obyvateľov na evakuáciu napriek tomu, že začali útočiť na ruské sily, ktoré paľbu opätovali.



Kyjev štvrtkovú správu Amnesty prirovnal k ruskej propagande a dezinformáciám. Zelenskyj zároveň túto ľudskoprávnu organizáciu obvinil z podnecovania ničím nevyprovokovaných ruských útokov na Ukrajinu. Amnesty sa podľa neho pokúša preniesť zodpovednosť z agresora na obeť.



Šéfka ukrajinskej pobočky AI Pokaľčuková predmetnú správu nazvala darom pre propagandu Moskvy a v reakcii na ňu zo svojho postu v sobotu odstúpila, pripomína Reuters.



Ukrajinskí predstavitelia tvrdia, že sa snažia civilistov z frontových línií evakuovať. Rusko, ktoré dlhodobo popiera, že by na civilistov útočilo, na správu AI ani nereagovalo.



Amnesty vo svojom nedeľnom e-maile tiež uviedla, že v dovedna 19 ukrajinských obciach a dedinách, ktoré navštívila, objavila ukrajinské sily pri oblastiach obývaných civilistami, čím ich vystavila riziku ruskej paľby. AI však zdôraznila, že tieto zistenia neznamenajú, že ukrajinská armáda nepodniká preventívne opatrenia na iných miestach v krajine a ani to, že je zodpovedná za to, čo páchajú ruské sily.