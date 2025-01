Organizácia cestovného ruchu: Turizmus sa vracia na čísla spred covidu

Madrid 25. januára (TASR) - Podľa údajov Svetovej organizácie cestovného ruchu (UNWTO) za rok 2024 medzinárodný cestovný ruch prekonal hlboký pokles spôsobený pandémiou ochorenia COVID-19 a vracia sa na rekordnú úroveň z roku 2019. TASR o tom informuje podľa webu CNN a správy UNWTO.



V minulom roku podľa UNWTO cestovalo do zahraničia približne 1,4 miliardy ľudí, čo je úroveň 99 percent cestujúcich z roku 2019, čo bol posledný celý rok pred pandémiou. Celkovo najnavštevovanejším kontinentom so 747 miliónmi turistov v roku 2024 bola Európa, hoci prebiehajúca ruská vojna na Ukrajine obmedzila prístup do niektorých regiónov, uvádza vo svojej správe UNWTO.



Najnavštevovanejšou krajinou sveta so 100 miliónmi turistov bolo Francúzsko. Tamojšia organizácia pre podporu cestovného ruchu Atout France označila za tri najdôležitejšie momenty v roku 2024 letné olympijské hry, znovuotvorenie katedrály Notre Dame a 80. výročie vylodenia v Normandii v deň D. Španielsko bolo druhé s 98 miliónmi turistov.



Do Ázie a Tichomoria cestovalo 316 miliónov ľudí, do Ameriky 213 miliónov, na Blízky východ 95 miliónov a 74 miliónov do Afriky. Najvyšší nárast počtu návštevníkov dosiahol Salvador (+81 percent), Saudská Arábia (+69 percent), Etiópia (+40 percent), Maroko (+35 percent) a Guatemala (+33 percent). Z hľadiska nárastu príjmov z cestovného ruchu to boli Kuvajt (+232 percent), Salvador (+206 percent), Saudská Arábia (+148 percent) a Albánsko (+136 percent).