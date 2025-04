Organizácia Human Rights Watch odsúdila zásahy vietnamskej vlády

Hanoj 22. apríla (TASR) - Vietnamská vláda zintenzívnila zásahy proti disentu s cieľom potrestať ľudí za vyjadrovanie obáv z vládnej politiky či miestnych predstaviteľov. Uviedla to v pondelok ľudskoprávna organizácia Humas Rights Watch (HRW), píše TASR podľa správy agentúry DPA.



HRW vo svojej 26-stranovej správe uviedla, že vietnamská vláda čoraz viac využíva trestný zákonník na boj proti tým, ktorí upozorňujú na problémy prostredníctvom sociálnych sietí a iných prostriedkov. Vietnamské orgány podľa HRW zneužívajú článok 331 trestného zákonníka, zákon o „porušovaní štátnych záujmov“.



Podľa predstaviteľky ľudskoprávnej organizácie Patricie Gossmanovej je spomínaný zákon „šikovným nástrojom vlády na porušovanie základných práv“ vietnamských občanov.



„Vietnamské orgány zneužívajú zákon o porušovaní štátnych záujmov nielen na umlčanie významných aktivistov a informátorov, ale aj na odvetu voči bežným ľuďom, ktorí sa sťažujú na zlé služby alebo zneužívanie zo strany polície,“ povedala Gossmanová.



Dodala, že orgány by mali okamžite skoncovať so systémovými represiami a prepustiť každého, kto bol zadržaný alebo uväznený za uplatňovanie svojich základných práv.



Zo správy HWR vyplýva, že medzi rokom 2018 a februárom 2025 vietnamské súdy uložili prísne väzenské tresty podľa spomínaného zákona približne 124 osobám. Išlo o výrazný nárast oproti predchádzajúcemu obdobiu v rokoch 2011-2017, keď bolo odsúdených 28 ľudí.



Gossmanová vyzvala obchodných partnerov Vietnamu, aby zaujali stanovisko, pretože podľa nej bežne prehliadajú „zvýšené porušovanie ľudských práv zo strany vlády v mene hospodárskeho rozvoja a investičných príležitostí“. Tvrdí, že medzinárodní darcovia a obchodní partneri by mali verejne aj súkromne naliehať na Vietnam, aby okamžite prepustil každého, kto bol zadržaný za pokojné vyjadrenie svojho názoru na internete, a aby zrušil zákon o „porušovaní štátnych záujmov“.