Human Rights Watch skritizovala Katar za porušovanie ženských práv

Dauha 29. marca (TASR) - Ženy v Katare čelia "hlbokej diskriminácii", keďže sú stále odkázané na rozhodnutia mužov v oblasti vysokoškolského štúdia, cestovania, uzatvárania manželstva či výchovy detí. Vyplýva to z najnovšej správy ľudskoprávnej organizácie Human Rights Watch (HRW), o ktorej v pondelok informoval britský denník The Guardian.



HRW upozorňuje, že Katarčanky musia dostať povolenie od svojho partnera alebo mužského rodinného príslušníka na štúdium na zahraničných univerzitách, na prácu v štátnej správe a do určitého veku aj vtedy, keď chcú vycestovať za hranice Kataru, približuje agentúra DPA.



Zároveň sa nikdy nemôžu stať primárnymi zákonnými zástupkyňami svojich detí, ani v prípade, že sú rozvedené alebo ak otec ich potomkov zomrel. Ich mužskí príbuzní môžu zároveň do určitej miery rozhodovať o ich reprodukčnom zdraví.



"Katar by mal odstrániť všetky diskriminačné nariadenia proti ženám... prijať antidiskriminačnú legislatívu a postarať sa o to, aby mali ženy priestor na presadzovanie svojich práv," píše sa v správe HRW, ktorá bola zostavená na základe preskúmania 27 katarských zákonov a 50 podrobných rozhovorov s obyvateľkami Kataru.



Mnohé ženy pre HRW uviedli, že reštrikcie platné v ich krajine majú negatívny vplyv na ich duševné zdravie.



Katarská vláda tvrdenia HRW odmietla a zverejnené informácie označila za nepresné. Zároveň sa však prostredníctvom vyhlásenia zaviazala vznesené obvinenia vyšetriť a potrestať prípadné porušenia zákonov, píše The Guardian.