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Organizácia: Mjanmarská junta stupňuje násilie voči civilistom
Eskalácia násilia je podľa organizácie výsledkom taktiky, ktorú zaviedol nový vrchný veliteľ mjanmarskej armády Je Vin Ú.
Autor TASR
Nepjito 27. júla (TASR) - Mjanmarská vládnuca junta od marcovej zmeny svojho vojenského velenia prudko vystupňovala útoky na civilistov. Upozornila na to v pondelok mimovládna organizácia Armed Conflict Location and Event Data (ACLED). V prvej polovici tohto roka zaznamenala viac ako desať masových vrážd, ktoré si vyžiadali vyše 450 civilných obetí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Eskalácia násilia je podľa organizácie výsledkom taktiky, ktorú zaviedol nový vrchný veliteľ mjanmarskej armády Je Vin Ú. Tento bývalý šéf tajnej služby sa ujal funkcie koncom marca, keď sa jeho predchodca Min Aun Hlain pripravoval na prevzatie prezidentského úradu.
„Odvtedy, čo vládnuca junta v Mjanmarsku v marci zreorganizovala svoje veliteľské štruktúry sú civilisti terčom stále tvrdších zásahov armády a častejších náletov,“ uviedla ACLED. Organizácia zhromažďuje údaje o občianskej vojne v Mjanmarsku zo správ médií, Organizácie Spojených národov, medzinárodných monitorovacích skupín i miestnych ľudskoprávnych organizácií.
Konflikt v Mjanmarsku vypukol po prevrate, pri ktorom Hlain ako bývalý veliteľ junty v roku 2021 zvrhol demokraticky zvolenú vládu líderky Aun Schan Su Ťij a zadržal ju na základe viacerých obvinení považovaných za vykonštruované. Občianska vojna pripravila dosiaľ o život približne 100.000 ľudí a milióny ďalších vysídlila.
Armáda pod novým velením začala okrem iného pravidelne nasadzovať špecializované roje pozostávajúce z dvoch až piatich stíhačiek, ktoré vykonávajú sústavné údery na jednotlivé ciele.
„Je nepravdepodobné, že by sa situácia civilistov zlepšila, pretože junta sústreďuje svoje úsilie na upevnenie kontroly po tom, čo sa vodca prevratu Min Aun Hlain stal v apríli z veliteľa armády civilným prezidentom,“ upozornila ACLED.
Politická zmena v Mjanmarsku podľa Reuters spustila aj novú vlnu diplomatického angažovania sa. Hlain v snahe získať legitimitu navštívil v uplynulých mesiacoch Indiu a Čínu, ktoré sú označované za kľúčových susedov Mjanmarska. V auguste plánuje cestu do Thajska.
Eskalácia násilia je podľa organizácie výsledkom taktiky, ktorú zaviedol nový vrchný veliteľ mjanmarskej armády Je Vin Ú. Tento bývalý šéf tajnej služby sa ujal funkcie koncom marca, keď sa jeho predchodca Min Aun Hlain pripravoval na prevzatie prezidentského úradu.
„Odvtedy, čo vládnuca junta v Mjanmarsku v marci zreorganizovala svoje veliteľské štruktúry sú civilisti terčom stále tvrdších zásahov armády a častejších náletov,“ uviedla ACLED. Organizácia zhromažďuje údaje o občianskej vojne v Mjanmarsku zo správ médií, Organizácie Spojených národov, medzinárodných monitorovacích skupín i miestnych ľudskoprávnych organizácií.
Konflikt v Mjanmarsku vypukol po prevrate, pri ktorom Hlain ako bývalý veliteľ junty v roku 2021 zvrhol demokraticky zvolenú vládu líderky Aun Schan Su Ťij a zadržal ju na základe viacerých obvinení považovaných za vykonštruované. Občianska vojna pripravila dosiaľ o život približne 100.000 ľudí a milióny ďalších vysídlila.
Armáda pod novým velením začala okrem iného pravidelne nasadzovať špecializované roje pozostávajúce z dvoch až piatich stíhačiek, ktoré vykonávajú sústavné údery na jednotlivé ciele.
„Je nepravdepodobné, že by sa situácia civilistov zlepšila, pretože junta sústreďuje svoje úsilie na upevnenie kontroly po tom, čo sa vodca prevratu Min Aun Hlain stal v apríli z veliteľa armády civilným prezidentom,“ upozornila ACLED.
Politická zmena v Mjanmarsku podľa Reuters spustila aj novú vlnu diplomatického angažovania sa. Hlain v snahe získať legitimitu navštívil v uplynulých mesiacoch Indiu a Čínu, ktoré sú označované za kľúčových susedov Mjanmarska. V auguste plánuje cestu do Thajska.