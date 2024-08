Organizácia pre migráciu chce finančnú pomoc na boj s opičími kiahňami

Ženeva 21. augusta (TASR) - Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v stredu požiadala o finančnú pomoc vo výške 18,5 milióna dolárov. Využiť ich plánuje na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre migrantov a utečencov postihnutých vírusom opičích kiahní (mpox) vo východnej a južnej Afrike. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a vyhlásenia IOM.



"Šírenie vírusu vo východnej a južnej Afrike, ako aj v Africkom rohu je vážnym problémom, najmä pre zraniteľných migrantov, vysoko mobilné obyvateľstvo a vysídlené komunity, ktoré sa v takýchto krízach často prehliadajú," povedala generálna riaditeľka IOM Amy Popeová. "Musíme rýchlo konať, aby sme ochránili tých, ktorí sú najviac ohrození, a zmiernili vplyv tejto epidémie v regióne."



Požadované finančné prostriedky IOM použije na poskytovanie potrieb pre migrantov a vnútorne vysídlené osoby prostredníctvom podpory preventívnych a kontrolných opatrení, a to najmä na hraniciach.



Finančné prostriedky taktiež umožnia posilnenie kapacít zdravotníckych pracovníkov v prvej línii a umožnia identifikáciu vysokorizikových oblastí s cieľom zabezpečiť účinné monitorovanie choroby a obmedziť jej šírenie cez hranice.



Opičie kiahne sú infekčné ochorenie, ktoré sa prenáša pri blízkom fyzickom kontakte. Vo väčšine prípadov má mierny priebeh, avšak môže byť aj smrteľné.



WHO minulý týždeň vyhlásila stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu v súvislosti so šírením dvoch kmeňov mpoxu v afrických štátoch. Od júla hlásia prípady nákazy aj z Burundi, Kene, Rwandy a Ugandy a nedávno bola infekcia zistená aj vo Švédsku, Pakistane, na Filipínach a v Thajsku.



Celosvetové obavy vyvolal kmeň clade 1, ktorý sa ľahšie šíri. Podľa regionálneho riaditeľa WHO pre Európu Hansa Klugeho je v Európe každý mesiac zaznamenaných približne 100 nových prípadov menej závažného kmeňa opičích kiahní clade 2.