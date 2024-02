Organizácia pre migráciu:Domov opustilo už vyše 14 miliónov Ukrajincov

Ženeva 22. februára (TASR) - V dôsledku vojny na Ukrajine opustilo svoje domovy už vyše 14 miliónov ľudí, čo je takmer tretina z celkového počtu obyvateľov. Oznámila to vo štvrtok Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Na ukrajinskom území je vysídlených približne 3,7 milióna ľudí. Do dnešného dňa sa do svojich domovov vrátilo viac ako 4,5 milióna ľudí, či už zo zahraničia alebo v rámci krajiny.



"Zničenie je rozsiahle, straty na životoch a utrpenie pokračujú," uviedla generálna riaditeľka IOM Amy Popeová. Zároveň vyzdvihla vládu Ukrajiny a jej občanov za silu a húževnatosť, ako aj susedné štáty, ktoré "prijímajú tých, ktorí hľadajú bezpečie".



IOM uviedla, že od začiatku invázie podporila 6,5 milióna ľudí na Ukrajine a v 11 krajinách, ktoré prijali utečencov.



Ruská invázia vo februári 2022 predstavovala najmasovejšiu inváziu do európskej krajiny od druhej svetovej vojny a zároveň vyústila do najväčšej utečeneckej krízy na kontinente od svetového konfliktu.



OSN v januári uviedla, že v tomto roku bude potrebovať 4,2 miliardy dolárov na poskytnutie humanitárnej pomoci Ukrajine a jej občanov, ktorí utiekli z vojnou zmietanej krajiny.



Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk vo štvrtok uviedol, že vojna na Ukrajine spôsobila obrovské utrpenie miliónom civilistov. "Totálny ozbrojený útok Ruska proti Ukrajine, ktorý vstupuje do tretieho roku, naďalej spôsobuje vážne a rozsiahle porušovanie ľudských práv, ničí životy a živobytie," uviedol vo vyhlásení.