Organizácia pre zákaz chemických zbraní chce preveriť otravu Navaľného

Haag 5. októbra (TASR) - Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW) v pondelok oznámila, že je pripravená poslať svojich expertov do Ruska, aby sa podieľali na vyšetrení pokusu o otravu opozičného politika Alexeja Navaľného. Informovala o tom agentúra DPA.



Riaditeľ OPCW Fernando Arias uviedol, že táto organizácia so sídlom v Haagu tak vyhovie minulotýždňovej požiadavke Ruska. Tím odborníkov tam podľa neho môže vyslať už čoskoro.



Arias dodal, že Moskvu požiadal o objasnenie, o aký druh technickej expertízy má Rusko záujem, keďže vo svojej žiadosti neuviedlo, čomu presne by sa experti z OPCW mali venovať.



Dlhoročnému kritikovi Kremľa Navaľnému prišlo nevoľno a upadol do kómy, keď 20. augusta lietadlom cestoval z Tomska do Moskvy. Piloti lietadla urgentne pristáli v sibírskom meste Omsk, kde ho hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti toxikologického oddelenia.



O dva dni - 22. augusta - povolili lekári z Omska Navaľného prevoz špeciálnym lietadlom do Nemecka, kde sa do tohto utorka liečil v berlínskej klinike Charité. Podľa slov Navaľného je za jeho otravou ruský prezident Vladimir Putin. Rusko svoju účasť na pokuse o otravu Navaľného naďalej popiera.



Nemecká vláda 2. septembra oznámila, že tamojšie vojenské laboratórium potvrdilo, že Navaľnyj bol otrávený nervovoparalytickou látkou zo skupiny novičok. K takýmto záverom dospeli aj laboratóriá vo Francúzsku a vo Švédsku. OPCW zatiaľ výsledky vlastných testov nezverejnila.