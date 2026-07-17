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Organizácia: Presun tiel obetí eboly predstavuje riziko šírenia
Súčasnú epidémiu eboly spôsobuje kmeň vírusu Bundibugyo, proti ktorému neexistuje vakcína ani špecifická liečba.
Autor TASR
Ženeva 17. júla (TASR) - Presun tiel obetí, ktoré zomreli v dôsledku infekčného ochorenia ebola, medzi rôznymi oblasťami Konžskej demokratickej republiky (KDR), často z dôvodu pohrebov v ich domovských komunitách, predstavuje riziko ďalšieho šírenia tejto choroby. V piatok to uviedla Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
V KDR od polovice mája do 14. júla potvrdili viac ako 2000 prípadov nákazy ebolou a 700 úmrtí. K približne dvom tretinám úmrtí došlo mimo kliník a nemocníc, objasnila IOM.
Ebola je vysoko infekčná aj po smrti obete, čo znamená, že pohrebné zvyky sú kľúčovou súčasťou boja proti šíreniu tejto epidémie. „Ak sa nám nepodarí správne zaobchádzať s telami nebohých a nezapojíme komunitu... znamená to, že v rámci komunity dôjde k väčšiemu šíreniu nákazy,“ povedal Andrew Mbala z IOM.
Predstaviteľ organizácie tvrdí, že prevoz tiel naprieč jednotlivými oblasťami krajiny predstavuje osobitnú výzvu, keďže rodiny obetí sa snažia pochovať svojich blízkych v ich domovských komunitách.
Podľa Mbalu dosiaľ nedošlo k tomu, aby mŕtvych presúvali do inej krajiny, no zaznamenali veľa prípadov presunu tiel v rámci KDR. V prípade, že sa s týmito telami nezaobchádza bezpečne, dochádza k riziku šírenia nákazy do nových oblastí.
Súčasnú epidémiu eboly spôsobuje kmeň vírusu Bundibugyo, proti ktorému neexistuje vakcína ani špecifická liečba. Súčasné vakcíny vyvinuté v rokoch 2018 až 2019 sú účinné len proti kmeňu Zair, ktorý spôsobil predchádzajúce veľké epidémie. Od júla sa však proti kmeňu vírusu Bundibugyo začali klinické testy dvoch liekov.
V KDR od polovice mája do 14. júla potvrdili viac ako 2000 prípadov nákazy ebolou a 700 úmrtí. K približne dvom tretinám úmrtí došlo mimo kliník a nemocníc, objasnila IOM.
Ebola je vysoko infekčná aj po smrti obete, čo znamená, že pohrebné zvyky sú kľúčovou súčasťou boja proti šíreniu tejto epidémie. „Ak sa nám nepodarí správne zaobchádzať s telami nebohých a nezapojíme komunitu... znamená to, že v rámci komunity dôjde k väčšiemu šíreniu nákazy,“ povedal Andrew Mbala z IOM.
Predstaviteľ organizácie tvrdí, že prevoz tiel naprieč jednotlivými oblasťami krajiny predstavuje osobitnú výzvu, keďže rodiny obetí sa snažia pochovať svojich blízkych v ich domovských komunitách.
Podľa Mbalu dosiaľ nedošlo k tomu, aby mŕtvych presúvali do inej krajiny, no zaznamenali veľa prípadov presunu tiel v rámci KDR. V prípade, že sa s týmito telami nezaobchádza bezpečne, dochádza k riziku šírenia nákazy do nových oblastí.
Súčasnú epidémiu eboly spôsobuje kmeň vírusu Bundibugyo, proti ktorému neexistuje vakcína ani špecifická liečba. Súčasné vakcíny vyvinuté v rokoch 2018 až 2019 sú účinné len proti kmeňu Zair, ktorý spôsobil predchádzajúce veľké epidémie. Od júla sa však proti kmeňu vírusu Bundibugyo začali klinické testy dvoch liekov.