Organizácia: Pri protestoch v Iráne zahynulo najmenej 5002 ľudí
Demonštrácie vypukli 28. decembra v Teheráne pre prudké oslabenie iránskej meny a rastúce ceny energií a postupne prerástli do rozsiahlych protivládnych protestov.
Autor TASR
Teherán 23. januára (TASR) - Pri protestoch v Iráne zahynulo najmenej 5002 ľudí a mnoho ďalších je nezvestných, uviedla v piatok organizácia Human Rights Activists News Agency (HRANA) so sídlom v USA. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Demonštrácie vypukli 28. decembra v Teheráne pre prudké oslabenie iránskej meny a rastúce ceny energií a postupne prerástli do rozsiahlych protivládnych protestov. Ustali minulý týždeň, pričom počas zásahov bezpečnostných zložiek zahynuli tisíce ľudí.
Počet obetí sa líši v závislosti od zdroja údajov. HRANA sa pri overovaní úmrtí spolieha na aktivistov v teréne. Podľa jej údajov bolo z 5002 obetí 4716 protestujúcich a 203 príslušníkov vládnych zložiek. Zadržaných bolo viac než 26.800 osôb.
Vláda v Teheráne zverejnila prvý odhad počtu mŕtvych v stredu: o život prišlo 3117 ľudí, 2427 civilistov a členov bezpečnostných zložiek, zvyšok boli „teroristi“. Ľudskoprávne skupiny upozorňujú, že mŕtvych môže byť oveľa viac.
AP píše, že iránsky režim v minulosti podhodnocoval alebo vôbec neuvádzal počet obetí; údaje HRANA boli presné aj v predchádzajúcich vlnách protestov. Nezávisle overiť počty obetí zahraničné agentúry nedokážu, pretože Irán zablokoval internetové pripojenie aj medzinárodné telefonické spojenie. Údajne obmedzil aj možnosť miestnych novinárov informovať o následkoch demonštrácií.
Najnovšiu bilanciu zverejnili v čase zvýšeného napätie medzi USA a Iránom. Americký prezident Donald Trump vo štvrtok naznačil, že naďalej nevylučuje vojenský zásah v Iráne a potvrdil, že USA na Blízky východ presúvajú údernú skupinu na čele s lietadlovou loďou Abraham Lincoln. Trump pre prípad, že by sa rozhodol zakročiť, stanovil pre Teherán dve červené čiary - zabíjanie pokojných demonštrantov a masové popravy.
