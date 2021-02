Organizácia Sea-Watch zachránila v Stredozemnom mori ďalších utečencov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Rím 28. februára (TASR) - Dobrovoľníci na záchrannej lodi Sea-Watch 3 zachránili v nedeľu tretí deň po sebe desiatky utečencov, ktorí sa pokúšali cez Stredozemného more doplaviť do Európy. Informovala o tom mimovládna organizácia Sea-Watch so sídlom v nemeckom Berlíne, píše agentúra DPA.Organizácia v nedeľu na Twitteri napísala, že jej dobrovoľníci zachránili 73 ľudí, vrátane 16 žien a detí. Neskôr spresnila, že počas druhej záchrannej akcie sa im na palubu lode Sea-Watch 3 podarilo dostať ďalších 97 utečencov.Mimovládna organizácia dostala v sobotu do bezpečia 102 utečencov, deň predtým dobrovoľníci zachránili z potápajúceho sa člnu ďalších 45 migrantov, vrátene 13 maloletých bez sprievodu dospelého. Viacero utečencov bolo vysilených a vyžadovali zdravotnú starostlivosť.Na palube záchranného plavidla Sea-Watch 3 by sa tak v súčasnosti malo nachádzať 317 utečencov.Záchranná loď vyplávala zo španielskeho prístavu Burriana neďaleko Valencie zhruba pred týždňom, po sedemmesačnej "" informovala Sea-Watch.Z údajov Organizácie Spojených národov (OSN) vyplýva, že od začiatku roka 2021 sa v Stredozemnom mori v snahe dostať sa do Európy utopilo zhruba 170 utečencov. Utečenci prichádzajúci po tejto trase pochádzajú najmä zo severu Afriky.Za rovnaké časové obdobie do Talianska z Líbye dorazilo približne 4500 utečencov, informovalo talianskej ministerstvo vnútra.Pri pobreží Líbye sa však v nedeľu pri pokuse dostať sa na európsky kontinent utopilo 15 migrantov. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na hovorkyňu Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) Safu Msehliovú.IOM ďalej informovala, že utečenci boli súčasťou najmenej 110-člennej posádky nafukovacieho člna, ktorý sa vo štvrtok vyplavil z líbyjského prístavu Záwíja.V nedeľu v skorých ranných hodinách sa však ich čln začal potápať. Líbyjskej pobrežnej stráži sa podarilo zachrániť najmenej 95 utečencov, vrátane šiestich žien a dvoch detí. Msehliová dodala, že mnoho z nich utŕžilo popáleniny či boli podchladení, preto muselo byť viacero z nich hospitalizovaných.Naposledy minulý týždeň zahynulo na rovnakej trase najmenej 41 utečencov.