Zverejnili rebríček krajín EÚ: Ktorá je najskorumpovanejšia?

Budapešť 11. februára (TASR) - V rebríčku Indexu vnímania korupcie (CPI) za rok 2024, ktorý každoročne zverejňuje nezisková mimovládna organizácia Transparency International (TI), je už tretí rok po sebe Maďarsko najskorumpovanejšou členskou krajinou Európskej únie. Upozornil na to v utorok server atv.hu, podľa ktorého však maďarská vláda toto tvrdenie popiera a vyhlásila, že TI "klame na objednávku", informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Mimovládna organizácia vo svojej analýze uviedla, že za posledný rok Maďarsko nebolo schopné zmysluplne napraviť problémy v oblasti právneho štátu a obmedziť systémovú korupciu.



"Teraz je to už úplne zrejmé, že Soros a demokrati spoločne financovali sieť na vymýšľanie klamstiev o svojich oponentoch. TI je tiež členom tejto siete financovanej z amerických dolárov. Na objednávku klamú aj o Maďarsku," reagovala vláda premiéra Viktora Orbána vyhlásením Vládneho informačného centra (KTK).



Kabinet dodáva, že podľa údajov Svetovej banky má Maďarsko jednu z najnižších úrovní korupcie z hľadiska vnímania firiem, a to nielen globálne, ale aj na úrovni EÚ. Podľa údajov Svetovej banky sa iba 1,2 percenta firiem v Maďarsku stretlo s korupciou, kým na Ukrajine až 37 percent, v Albánsku 36 percent, v Taliansku 11,8 percenta, v Portugalskou 7,7 percenta, v Chorvátsku 6,8 percenta, v Grécku 5,5 percenta, v Dánsku 3,4 percenta, v Českej republike 3,5 percenta a v Poľsku 2,2 percenta, uvádza sa vo vyhlásení TKT.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)