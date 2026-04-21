Organizácia: V roku 2025 zahynulo alebo zmizlo takmer 8000 migrantov
Pokles štatistických údajov v niektorých regiónoch je len výsledkom toho, že migračné trasy sa presúvajú.
Autor TASR
Ženeva 21. apríla (TASR) - Takmer 8000 migrantov bolo v roku 2025 nahlásených ako mŕtvych alebo nezvestných. Celkový počet od roku 2014 sa tak zvýšil na viac než 82.000. Vyplýva to z nových údajov, ktoré v utorok zverejnila Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na svojej webovej stránke, píše TASR. Odhaduje sa, že priamo bolo takto zasiahnutých najmenej približne 340.000 rodinných príslušníkov.
Pokles štatistických údajov v niektorých regiónoch je len výsledkom toho, že migračné trasy sa presúvajú. „Trasy sa menia v reakcii na konflikty a zmeny politiky, ale riziká sú stále veľmi reálne,“ uviedla generálna riaditeľka IOM Amy Popeová. „Za týmito číslami sú ľudia, ktorí sa vydávajú na nebezpečné cesty a rodiny čakajúce na správy, ktoré možno nikdy nedostanú,“ konštatuje.
Tieto údaje sú podľa jej slov potrebné na pochopenie migračných trás a na navrhovanie opatrení, ktoré môžu znížiť ich riziká, zachrániť životy a podporiť bezpečnejšie alternatívne cesty.
Zdokumentovaných 7904 úmrtí a zmiznutí z minulého roka je menej, ako v roku 2024, keď bol tento počet 9200, pričom išlo o dosiaľ najvyššie číslo.
IOM tvrdí, že najnovšie údaje „predstavujú pokračovanie a prehlbovanie globálneho zlyhania v snahe ukončiť tieto úmrtia, ktorým sa dá predchádzať“.
Zároveň konštatovala, že rok 2025 bol poznačený bezprecedentným stupňom znižovania humanitárnej pomoci a obmedzení informácií o nebezpečných nelegálnych trasách v dôsledku čoho sa podľa nej „čoraz viac migrantov stáva neviditeľnými“.
