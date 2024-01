Viasna: V Bielorusku zomrel politický väzeň, nedostal včasnú pomoc

Minsk 15. januára (TASR) - V Bielorusku zomrel politický väzeň, ktorému vo väzení neposkytli primeranú zdravotnú starostlivosť, oznámila v pondelok tamojšia ľudskoprávna organizácia Viasna. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Vadzim Chrasko zomrel na zápal pľúc v trestaneckej kolónii pri meste Vitebsk na severovýchode krajiny. Väzenské orgány ignorovali jeho prosby o pomoc a neponáhľali sa s prevozom do nemocnice, uviedla Viasna. Chrasko zomrel 9. januára, no trestanecká kolónia jeho smrť nahlásila až teraz.



IT špecialista Chrasko mal 50 rokov. Odpykával si trojročný trest za to, že financoval opozičné skupiny, ktoré bieloruské úrady označili za "extrémistické".



Exilová líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská vyzvala na vyšetrenie Chraskovej smrti. "Musíme konať teraz, aby sme predišli ďalším úmrtiam," povedala.



Bieloruské úrady začali prenasledovať oponentov autoritárskeho lídra Alexandra Lukašenko po rozsiahlych protestoch po prezidentských voľbách v auguste 2020. Lukašenko v nich získal už šieste funkčné obdobie; opozícia a Západ však voľby označili za podvodné.



Do niekoľkomesačných protestov v Bielorusku sa zapojili státisíce ľudí. Vyše 35.000 ľudí polícia zadržala a zastavená bola činnosť stoviek nezávislých médií a mimovládnych organizácií.



Za mrežami zostáva v Bielorusku viac než 1400 politických väzňov, vrátane lídrov opozičných strán a renomovaného obhajcu ľudských práv a nositeľa Nobelovej ceny za mier za rok 2022 Alesa Biaľackého.



Politický aktivista Leanid Sudalenka, ktorý si v tej istej trestaneckej kolónii ako Chrasko odpykal trojročný trest, pre AP po prepustení uviedol, že tam takmer umrel na COVID-19. Okrem toho povedal, že on a iní politickí väzni boli na uniformách označení žltým štítkami, aby ich dozorcovia mohli ľahko rozoznať. Podľa Sudalenka ich tiež pravidelne šikanovali, zneužívali a ponižovali.



Pobyt v bieloruskom väzení neprežilo niekoľko ďalších väzňov. AP pripomenula umelca Alesa Puškina, ktorému vlani v júli praskol peptický vred a nebola mu poskytnutá lekárska starostlivosť.