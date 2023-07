Organizácia z USA kritizuje pápeža za nového prefekta kongregácie

New York 3. júla (TASR) — Argentínsky arcibiskup Víctor Manuel Fernández, ktorého pápež František vymenoval za nového prefekta Kongregácie pre náuku viery, pomáhal kryť vo svojej arcidiecéze sexuálne zneužívanie detí. Tvrdí to Bishop Accountability, organizácia so sídlom v USA, ktorá sleduje obvinenia voči kňazom, informovala v noci na pondelok agentúra DPA s odvolaním sa na portál nydailynews.com.



Úrad, ktorý 60-ročný Fernández od polovice septembra povedie, má práve takéto prípady vyšetrovať. Organizácia Bishop Accountability označila preto jeho vymenovanie za "mätúce a znepokojujúce“.



"Fernándezovo riešenie nedávneho prípadu sexuálneho zneužívania v jeho domovskej arcidiecéze La Plata vyvoláva veľké znepokojenie," povedala Anne Barrett Doyleová z organizácie Bishop Accountability. "V reakcii na obvinenia tvrdošijne podporoval obvineného kňaza a odmietol veriť obetiam."



Miestny kňaz Eduardo Lorenzo bol obvinený zo sexuálneho zneužívania detí vo februári 2019. Fernández ho verejne podporil a uviedol, že obete mali inú motiváciu pre svoje obvinenia. Kým Lorenza vyšetrovala polícia, Fernández s ním celebroval omšu.



Aj keď sa neskôr prihlásili ďalšie obete zneužívania, Fernández ponechal Lorenza na jeho mieste. Odvolal ho až v októbri 2019, keď trestné stíhanie pokračovalo.



Lorenzo spáchal samovraždu v decembri 2019, niekoľko hodín po tom, čo sudca naňho vydal zatykač. Fernández sa následne nezmienil o obvineniach voči nemu.



"Za to, ako riešil tento prípad, mal byť Fernández vyšetrovaný, nie povýšený na jeden z najvyšších postov v cirkvi," povedala Doyleová.