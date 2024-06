Organizácia za oslobodenie Palestíny vznikla pred 60 rokmi

Káhira/Jeruzalem/Bratislava 2. júna (TASR) - Liga arabských štátov na svojom prvom summite v Káhire, ktorý sa konal v januári 1964, iniciovala vytvorenie organizácie, ktorá by zastupovala palestínsky ľud. O štyri mesiace neskôr zasadla prvýkrát koncom mája v Jeruzaleme Palestínska národná rada. Na záver rokovania vyhlásila vznik Organizácie za oslobodenie Palestíny (OOP). V nedeľu 2. júna uplynie 60 rokov od založenia organizácie zastupujúcej Palestínčanov.



Delegáti Palestínskej národnej rady rokovali od 28. mája do 2. júna 1964 v Jeruzaleme. Na záver zasadania oznámili vznik Organizácie za oslobodenie Palestíny (OOP) so zámerom centralizovať vedenie rôznych palestínskych skupín odporu, ktoré boli rozptýlené v mnohých krajinách. OOP sa postupne stala stelesnením palestínskeho národného hnutia za oslobodenie a jediným legitímnym zástupcom Palestínčanov na celom svete.



Rokovania zástupcov rôzneho politického zamerania a zmýšľania v Jeruzaleme pod vedením Ahmada Šuqajrího (stal sa prvým predsedom OOP) boli komplikované. Napriek tomu sa podarilo prijať Palestínsku národnú chartu (Chartu OOP) - listinu definujúcu základné ciele palestínskeho hnutia. Charta proklamovala Palestínu v hraniciach pôvodného britského mandátneho územia ako ´vlasť Arabov´, ktorú je potrebné oslobodiť spod sionizmu. Primárnym cieľom oslobodzovacieho hnutia bolo vytvorenie Palestínskeho štátu a zničenie štátu Izrael.



Po šesťdňovej arabsko-izraelskej vojne v júni 1967 začalo v OOP dominovať militantné hnutie Fatah, vedené Jásirom Arafatom. O dva roky neskôr, v roku 1969 sa stal predsedom OOP, ktorým bol až do svojej smrti v roku 2004.



Od konca 60. rokov 20. storočia podnikala OOP útoky na Izrael zo svojich základní v Jordánsku. V roku 1971 však po konflikte s kráľom Husajnom bola nútená presídliť sa z Jordánska a svoje sídlo presunula do Libanonu, odkiaľ pokračovala v partizánskych a teroristických akciách proti Izraelu. V súčasnosti sa sídlo OOP nachádza v meste Ramalláh na Západnom brehu Jordánu.



V roku 1974 vyzval Arafat na zastavenie útokov OOP na ciele mimo Izraela, ako súčasť plánu na získanie medzinárodného uznania a legitimity. V októbri toho istého roku uznala Liga arabských štátov OOP za "jediného legitímneho zástupcu palestínskeho ľudu" a udelila jej plné členstvo. O mesiac neskôr, 22. novembra 1974, získala Organizácia za oslobodenie Palestíny v OSN štatút pozorovateľa. Od roku 2012 OOP zasadá v OSN ako nečlenský štát Palestína a je signatárom zmlúv OSN, ako aj dohôd s Izraelom.



V roku 1988 Jásir Arafat vyhlásil, že OOP sa zrieka terorizmu a podporuje právo všetkých strán, vrátane Izraela, na život v mieri. Organizácia za oslobodenie Palestíny sa v tomto období súčasne vzdala svojho primárneho a dlhodobého cieľa zničiť štát Izrael a uznala právo na jeho existenciu, pričom akceptovala dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu, teda existenciu dvoch štátov - Izraela a Palestíny.



Prelom vo vzájomných izraelsko-palestínskych vzťahoch nastal 13. septembra 1993, keď bola pred sídlom amerického prezidenta vo Washingtone podpísaná mierová zmluva. Palestínci uznali existenciu Štátu Izrael a ten naopak uznal OOP za legitímneho zástupcu palestínskeho ľudu a prestal ju vnímať ako teroristickú organizáciu. Výnimočnosť okamihu umocňovalo aj historické podanie rúk izraelského premiéra Jicchaka Rabina a palestínskeho vodcu Jásira Arafata, ktoré nasledovalo vzápätí po podpise Deklarácie o zásadách palestínskej autonómie.



Hlavným výkonným orgánom Organizácie za oslobodenie Palestíny je Výkonný výbor, ktorý zastupuje OOP na medzinárodnej úrovni. Po smrti Jásira Arafata sa jeho predsedom v novembri 2004 stal Mahmúd Abbás, ktorý zároveň zastáva funkciu palestínskeho prezidenta.