Organizácia zhodila potravinové balíky obyvateľom Južného Sudánu

Džuba 7. júla (TASR) - Svetový potravinový program (WFP) v pondelok oznámil, že z lietadiel zhodil potravinovú pomoc v odľahlých častiach Južného Sudánu. Cieľom bolo pomôcť desiatkam tisíc ľudí v tomto africkom štáte, kde sa časť obyvateľov v dôsledku konfliktu dostala na pokraj hladomoru, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Ide o prvú humanitárnu pomoc pre viac ako 40.000 ľudí v najodľahlejších častiach okresov Násir a Ulang, ktoré sú dostupné iba letecky, uvádza sa vo vyhlásení WFP.



Južný Sudán je najmladším štátom sveta uznávaným Organizáciou Spojených národov. V roku 2018 - po skončení päť rokov trvajúcej občianskej vojny, ktorá si vyžiadala takmer 400.000 obetí, - prezident Salva Kiir a jeho rival Riek Machar vytvorili prechodnú vládu a dohodli sa na spojení síl s cieľom chrániť obyvateľstvo postihnuté konfliktmi a klimatickými katastrofami.



AFP konštatuje, že nevyriešené súperenie medzi Kiirom a Macharom sa v marci vyhrotilo do nepriateľských akcií a odvtedy v tomto nestabilnom východoafrickom štáte zaznamenali prudký nárast násilia. Toto napätie vyvolalo v Južnom Sudáne obavy z vypuknutia vojny.



Viac ako milión ľudí v celom štáte Horný Níl - ktorý susedí s vojnou zasiahnutým Sudánom - je vystavených akútnemu hladu vrátane 32.000 ľudí, ktorí už zažívajú „katastrofickú“ úroveň hladu, varoval WFP. Dodal, že tento počet sa strojnásobil od vypuknutia konfliktu, ktorý spôsobil masové presuny obyvateľstva.



Pre boje sú podľa WFP v súčasnosti zablokované hlavné riečne trasy, ktoré sú najúčinnejším a najlacnejším spôsobom, ako dostať pomoc do rozsiahlych oblastí štátu Horný Níl a severnej časti štátu Jonglei.



V Južnom Sudáne je vystavených „krízovej, núdzovej alebo katastrofálnej“ úrovni hladu 7,7 milióna obyvateľov, čo predstavuje 57 percent obyvateľstva. Nedostatok financií prinútil WFP uprednostniť pomoc so zníženými dávkami len pre najzraniteľnejších 2,5 milióna ľudí. Agentúra tvrdí, že potrebuje vyzbierať 274 miliónov dolárov, aby mohla pokračovať v núdzových operáciách do decembra, píše AFP.