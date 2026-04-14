Organizácie dodávajú núdzovú pomoc do Iránu po pozemných trasách
Iránske úrady uvádzajú, že v krajine zahynulo od začiatku konfliktu už viac ako 3000 ľudí. Na základe údajov OSN vojna viedla k vysídleniu 3,2 milióna osôb.
Autor TASR
Ženeva 14. apríla (TASR) - Medzinárodné humanitárne skupiny v utorok uviedli, že núdzové dodávky humanitárnej pomoci do Iránu vyslali cez pozemné trasy. V niektorých prípadoch pritom ide o prvé dodávky pomoci od začiatku americko-izraelských útokov z konca februára, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Humanitárni pracovníci tvrdia, že dopyt po pomoci je po šiestich týždňoch vojenského konfliktu vysoký, zásoby núdzovej humanitárnej pomoci však uviazli v skladoch v Dubaji, pretože lodné a letecké trasy sú v dôsledku rozširujúceho sa konfliktu blokované.
Podľa Medzinárodnej federácie Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC) vyslali do Iránu približne 200 lekárničiek, ako aj stany a prikrývky, a to v nákladných autách po novej trase z Turecka.
Vozidlá prekročili iránske hranice v nedeľu a do hlavného mesta Teherán by mali doraziť v utorok, uviedol hovorca IFRC Tommaso Della Longa. „Pre nás je to veľmi dôležité, pretože to predstavuje novú cestu dodávok pomoci do Iránu a sme veľmi optimistickí, pokiaľ ide o jej rozšírenie,“ dodal na tlačovej konferencii v Ženeve s tým, že „predtým bolo veľmi jednoduché letieť lietadlom alebo loďou a dopraviť pomoc priamo do Iránu za niekoľko hodín“.
Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) medzitým v separátnom vyhlásení uviedol, že počas pondelka dorazilo do Iránu z Jordánska päť kamiónov s pomocou. Príchod ďalších deviatich sa očakáva koncom tohto týždňa.
MVČK odovzdal zásoby aj iránskemu Červenému polmesiacu, jedinej humanitárnej skupine pôsobiacej v celom Iráne so 100.000 pracovníkmi, z ktorých štyria prišli vo vojne o život. „Potreby sú vysoké, najmä zdravotnícke, ale aj psychologická záťaž je pre ľudí obrovská,“ uviedol Della Longa vo vyhlásení.
Po zlyhaní víkendových rokovaní medzi USA a Iránom o ukončení vojny uviedli nemenované zdroje pre Reuters, že vyjednávacie tímy oboch strán by sa mohli do pakistanského Islamabadu vrátiť na obnovenie rokovaní ešte tento týždeň.
