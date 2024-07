Organizácie vyžadujú od Ugandy aby prepustili účastníkov protestov

Kampala 25. júla (TASR) - Medzinárodné ľudskoprávne organizácie Amnesty International a Human Rights Watch vyzvali vládu v Ugande, aby prepustila desiatky zadržaných ľudí, ktorí sa tento týždeň zúčastnili na protestoch proti korupcii. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Uganďania, inšpirovaní protivládnymi protestami v susednej Keni, v utorok vyšli do ulíc hlavného mesta Kampala, kde sa dožadovali prijatia opatrení v súvislosti s odhalením niekoľkých korupčných škandálov.



Približne 60 ľudí vrátane jedného známeho televízneho a rozhlasového moderátora úrady vzali do väzby pre obvinenia, ktoré zahŕňajú údajné "verejné pohoršenie", uviedli právni zástupcovia zadržaných.



"Tvrdá taktika, ktorú používa ugandská vláda na potlačenie a umlčanie pokojných demonštrantov, svedčí o zjavnom potláčaní disentu," uviedol Tigere Chagutah, riaditeľ oddelenia pre východnú a južnú Afriku v ľudskoprávnej organizácii Amnesty International.



Ugandské úrady vyzval, aby "okamžite a bezpodmienečne" prepustili všetkých ľudí zadržaných "len preto, že si uplatnili svoje právo na pokojné zhromažďovanie".



Human Rights Watch vo svojom stredajšom vyhlásení uviedla, že trestný čin "verejného pohoršenia", ktorý pochádza z obdobia kolonizácie, je dlhodobo zneužívaný ugandskou vládou na potlačenie legitímnych demonštrácií.



Ugandský prezident Yoweri Museveni, ktorý je pri moci už takmer 40 rokov, už predtým upozornil demonštrantov, že organizovaním zakázaných protestov sa "zahrávajú s ohňom".



Poriadková polícia je podľa AFP v plnom nasadení už od utorka, keď demonštrovali skupinky ľudí. Niektorí z nich vyzývali na odstúpenie predsedníčku parlamentu Anitu Amongovú, ktorá je obvinená zo zapojenia do jedného z korupčných škandálov.



Museveni vo štvrtok obhajoval konanie bezpečnostných zložiek počas protestov a na sociálnej sieti X bez poskytnutia dôkazov napísal, že za udalosťami v Ugande stoja "zlé" prvky vrátane "financovania zo zahraničných zdrojov, ktoré sa vždy miešajú do vnútorných záležitostí Afriky".