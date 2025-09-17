< sekcia Zahraničie
Organizácie vyzvali svetových lídrov na ukončenie vojny v Pásme Gazy
Medzi signatármi stredajšej správy boli aj Lekári bez hraníc (MSF), CARE, Nórska rada pre utečencov (NRC) či medzinárodná charitatívna organizácia Oxfam.
Autor TASR
Gaza 17. septembra (TASR) - Viac ako 20 humanitárnych skupín v stredu vyzvalo svetových lídrov na vynaloženie väčšieho úsilia ukončiť vojnu medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy. Varovali tiež, že pokračujúca nečinnosť a ignorovanie faktov a svedectiev bude stáť viac životov, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
„Krajiny musia využiť každý možný politický, ekonomický a legálny prostriedok, ktorý majú k dispozícii, aby zakročili,“ uvádza sa vo vyhlásení organizácie Save the Children v mene viac ako 20 humanitárnych organizácií pôsobiacich v Pásme Gazy.
„Svetoví lídri zlyhali. Svedectvá sú odkladané bokom. A priamym dôsledkom toho je, že zomiera čoraz viac ľudí,“ dodáva sa vo vyhlásení.
Podľa humanitárnych organizácií považujú členské štáty Organizácie spojených národov (OSN) svoje záväzky v rámci medzinárodného práva za dobrovoľné, čo vytvára nebezpečný precedens.
„História bude nepochybne súdiť túto chvíľu ako test ľudskosti. A my zlyhávame. Zlyhávame voči ľuďom v Gaze, zlyhávame voči rukojemníkom a zlyhávame voči našim vlastným kolektívnym morálnym princípom,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Humanitárne organizácie správu vydali deň po tom, ako vyšetrovatelia Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) dospeli k záveru, že Izrael od októbra 2023 pácha v Pásme Gazy „genocídu s úmyslom zničiť Palestínčanov“. Izrael toto vyhlásenie odsúdil a označil za škandalózne. Trvá na tom, že vo vojne útočí na Hamas a nie na civilistov. Militantov z hnutia obvinil, že používajú civilistov ako ľudské štíty.
„Stretli sme sa s rodinami, ktoré jedia jedlo pre zvieratá, aby prežili, a varia listy ako jedlo pre svoje deti,“ vyhlásili v stredajšej správe humanitárne organizácie. Dodali, že v dôsledku izraelského bombardovania prišlo mnoho Palestínčanov o končatiny.
Medzi signatármi stredajšej správy boli aj Lekári bez hraníc (MSF), CARE, Nórska rada pre utečencov (NRC) či medzinárodná charitatívna organizácia Oxfam.
„Krajiny musia využiť každý možný politický, ekonomický a legálny prostriedok, ktorý majú k dispozícii, aby zakročili,“ uvádza sa vo vyhlásení organizácie Save the Children v mene viac ako 20 humanitárnych organizácií pôsobiacich v Pásme Gazy.
„Svetoví lídri zlyhali. Svedectvá sú odkladané bokom. A priamym dôsledkom toho je, že zomiera čoraz viac ľudí,“ dodáva sa vo vyhlásení.
Podľa humanitárnych organizácií považujú členské štáty Organizácie spojených národov (OSN) svoje záväzky v rámci medzinárodného práva za dobrovoľné, čo vytvára nebezpečný precedens.
„História bude nepochybne súdiť túto chvíľu ako test ľudskosti. A my zlyhávame. Zlyhávame voči ľuďom v Gaze, zlyhávame voči rukojemníkom a zlyhávame voči našim vlastným kolektívnym morálnym princípom,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Humanitárne organizácie správu vydali deň po tom, ako vyšetrovatelia Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) dospeli k záveru, že Izrael od októbra 2023 pácha v Pásme Gazy „genocídu s úmyslom zničiť Palestínčanov“. Izrael toto vyhlásenie odsúdil a označil za škandalózne. Trvá na tom, že vo vojne útočí na Hamas a nie na civilistov. Militantov z hnutia obvinil, že používajú civilistov ako ľudské štíty.
„Stretli sme sa s rodinami, ktoré jedia jedlo pre zvieratá, aby prežili, a varia listy ako jedlo pre svoje deti,“ vyhlásili v stredajšej správe humanitárne organizácie. Dodali, že v dôsledku izraelského bombardovania prišlo mnoho Palestínčanov o končatiny.
Medzi signatármi stredajšej správy boli aj Lekári bez hraníc (MSF), CARE, Nórska rada pre utečencov (NRC) či medzinárodná charitatívna organizácia Oxfam.