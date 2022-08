Organizácie zachraňujúce migrantov v Stredozemnom mori žiadajú o pomoc

Rím 3. augusta (TASR) - Tri organizácie, ktoré v Stredozemnom mori zachraňujú migrantov plaviacich sa do Európy na nestabilných a preplnených člnoch, v stredu v spoločnom vyhlásení vyzvali EÚ, aby obnovila pátracie a záchranárske aktivity. SOS Méditerranée, Lekári bez hraníc (MSF) a Sea-Watch, ktoré v posledných dňoch z zachránili vyše 1000 ľudí, varovali, že sú preťažené a upozornili na hrozbu utopenia ďalších migrantov. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Spomenuté organizácie v spoločnom vyhlásení apelovali na členské štáty EÚ a ďalšie krajiny, aby vytvorili špecializovanú pátraciu a záchrannú flotilu, ktorá by bola pod štátnou kontrolou a pôsobila by v centrálnom Stredomorí. Žiadajú tiež "rýchlu a adekvátnu odozvu na tiesňové volania a predvídateľný mechanizmus vyloďovania preživších".



EÚ ukončila v roku 2020 svoju kontroverznú operáciu zameranú na boj proti pašovaniu ľudí v Stredozemnom mori. Nahradila ju operáciou Irini, ktorej cieľom je dohliadať na dodržiavanie zbrojného embarga OSN uvaleného na Líbyu, pripomína AFP. Odvtedy je zachraňovanie migrantov uviaznutých na mori v rukách jednotlivých štátov, avšak mimovládne organizácie sa sťažujú na to, že krajiny ignorujú volania o pomoc či dokonca spolupracujú s líbyjskými úradmi a posielajú migrantov späť.



Centrálne Stredomorie je považované za najnebezpečnejšiu migračnú trasu na svete. Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) tam od roku 2014 eviduje takmer 20.000 úmrtí a nezvestných osôb.



V oblasti sa momentálne nachádza plavidlo organizácie MSF Geo Barents, ktoré má na palube 659 osôb vrátane viac ako 150 maloletých. Napriek tomu, že posádka o možnosť vylodenia požiadala Taliansko a Maltu, stále čaká na povolenie vplávať do niektorého prístavu. Loď Ocean Viking, ktorú prevádzkuje SOS Méditerranée, v nedeľu priviezla do prístavu v meste Salerno pri Neapole 387 ľudí a loď Sea-Watch 3 v sobotu po niekoľkých dňoch dostala povolenie na vylodenie 438 osôb v meste Tarent v Apúlii.



Od začiatku tohto roka prišlo do Talianska viac ako 42.000 migrantov - vlani ich bolo za rovnaké obdobie takmer 30.000. V Taliansku sa však najmä zo strany krajne pravicových politických subjektov, ktoré očakávajú úspechy v septembrových predčasných voľbách, zaznievajú výzvy na zablokovanie ich prijímania. Líder protiimigračnej strany Liga Matteo Salvini vo štvrtok pricestuje na ostrov Lampedusa, kam prichádzajú mnohé člny s migrantmi.



Mimovládne humanitárne organizácie čelia obvineniam, že migrantov lákajú do Európytým, že im v Stredozemnom mori poskytujú záchytnú sieť. Samotné organizácie to však odmietajú.