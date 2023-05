Organizácie žiadajú od G7 viac úsilia v boji proti chudobe a hladu

Hirošima 18. mája (TASR) - Viaceré rozvojové organizácie žiadajú od skupiny najvyspelejších krajín sveta (G7) viac úsilia v boji proti chudobe a hladu. V piatok sa v japonskej Hirošime začína summit tohto zoskupenia. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Pandémia koronavírusu, hladomor, následky klimatickej krízy - vždy, keď si to situácia vyžadovala, bola podpora zo strany G7 v najlepšom prípade polovičatá," uviedol Stephan Exo-Kreischer z organizácie ONE.



Následkom viacerých globálnych kríz trpí najmä Afrika a podľa neho preto nie je prekvapením, že sa mnohé africké krajiny odvracajú od Západu.



Krajiny G7 si musia získať naspäť stratenú dôveru. To sa vzťahuje najmä na úľavy v oblasti dlhov, pretože viac ako 20 afrických krajín je v súčasnosti na pokraji bankrotu.



Skupina G7 by mala presadzovať aj reformy Svetovej banky, aby opäť mohla plniť svoju úlohu v boji proti chudobe. K dispozícii sú dobré návrhy a v prípade ich zavedenia by mala Svetová banka k dispozícii výrazne viac prostriedkov na investovanie v oblastiach ochrany klímy, znižovania chudoby, zdravotníctva, vzdelávania či vytvárania pracovných miest.



Friederike Röderová z organizácie Global Citizen uviedla, že debata o potravinovej bezpečnosti nesmie byť oddelená od reformy globálneho finančného systému. Chudobným krajinám to neumožňuje prijímať primerané opatrenia proti kríze v oblasti výživy.



Organizácia ONE sa usiluje o odstránenie extrémnej chudoby a chorôb, ktorým sa dá predchádzať. Boj proti chudobe je aj cieľom iniciatívy Global Citizens.



Jednou z hlavných tém trojdňového (19. - 21. mája) summitu G7 v Hirošime má byť ruská vojna na Ukrajine.