Organizácie žiadajú pri záchrane utečencov lepšiu súčinnosť so štátom

Rím 5. augusta (TASR) - Záchranné organizácie SOS Mediterranée, Lekári bez hraníc (MSF) a Sea-Watch vyzvali na zlepšenie štátom riadeného pátrania a záchranných akcií v Stredomorí, aby tak zabránili ďalším úmrtiam utečencov, ktorí sa snažia dostať sa do Európy. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



Počas uplynulých piatich dní zachránili lode týchto organizácií v spolupráci s Medzinárodným hnutím Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC) 16 člnov, ktoré sa nachádzali v núdzovej situácii, uvádza sa v ich spoločnom vyhlásení.



"Bez prítomnosti civilných pátracích a záchranárskych zložiek v Stredomorí by zachránené deti, ženy a muži boli ponechaní napospas svojmu osudu v medzinárodných vodách Líbye – najnebezpečnejšej utečeneckej morskej trase na svete," dodávajú organizácie.



Záchranné organizácie sa domnievajú, že neúčasť európskych námorných zložiek pri pátracích a záchranárskych akciách v Stredomorí a neschopnosť prideliť plavidlám miesto na bezpečné vylodenie podľa nich narúša integritu pátracieho a záchranného systému a schopnosť zachraňovať životy, píše DPA.



Organizácia Spojených národov (OSN) uviedla, že len tento rok zomrelo pri pokuse dostať sa do Európy cez strednú stredomorskú cestu 907 utečencov.



Taliansko od januára zaregistrovalo príchod 42.000 migrantov, čo je o 12.000 viac, ako v rovnakom časovom období vlani. Zároveň uviedlo, že utečenecký tábor na ostrove Lampedusa, pôvodne určený pre 350 ľudí, je extrémne preplnený.