Organizácie žiadajú prístup k migrantom na hraniciach Bieloruska a EÚ

Varšava 21. septembra (TASR) - Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) a Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) požiadali v utorok o získanie "okamžitého prístupu" k uchádzačom o azyl, ktorí uviazli na hraniciach Bieloruska s Poľskom a Litvou. Došlo k tomu niekoľko dní po tom, ako sa v tejto pohraničnej oblasti našli telá štyroch mŕtvych migrantov. Informovala o tom agentúra AP.



IOM a UNHCR vyzvali vlády krajín, ktorých sa tento problém týka, aby sa pri snahe o zastavenie vstupu nelegálnych migrantov do EÚ z Bieloruska riadili v prvom rade medzinárodným právom a mysleli na ochranu ľudských práv. V spoločnom vyhlásení požadujú vyšetrenie úmrtí migrantov a prístup k ďalším utečencom "s cieľom poskytnúť im lekársku pomoc, jedlo, vodu a prístrešie, a to najmä vzhľadom na prichádzajúcu zimu".



Tri osoby, ktorých telá našli v nedeľu členovia poľskej pohraničnej stráže na hranici s Bieloruskom, zomreli v dôsledku podchladenia a vyčerpania. Ich národnosť zatiaľ nebola potvrdená, avšak dvaja z nich pochádzali zrejme z Iraku. Telo mŕtvej Iračanky bolo objavené aj na bieloruskej strane.



Agentúry OSN uviedli, že "s veľkým znepokojením sledujú správy o vytláčaní ľudí na týchto hraniciach". Kritizujú, že skupiny utečencov sú už týždne bez pomoci zaseknuté na hraniciach.



Vlády v Poľsku aj v Litve zaviedli núdzový stav, v dôsledku ktorého majú do určitých pohraničných zón vstup povolený len pohraničné stráže a bezpečnostné zložky. Obe krajiny okrem toho stavajú na svojich hraniciach s Bieloruskom plot z ostnatého drôtu.



Poľsko, Litva a Lotyšsko obviňujú režim bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka z organizovania nelegálnej migrácie z Iraku, Afganistanu či Sýrie. Týmto spôsobom sa podľa nich snaží vyvolať nestabilitu v EÚ ako pomstu za európske sankcie voči Minsku.