Organizáciu pre zákaz chemických zbraní znepokojil prípadom Navaľného

Haag 3. septembra (TASR) - Generálny riaditeľ Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) Fernando Arias vyjadril vo štvrtok "vážne znepokojenie" nad vyhlásením Nemecka, že ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj bol otrávený nervovoparalytickou látkou typu novičok.



Arias vyhlásil, že táto medzinárodná organizácia sídliaca v holandskom Haagu je pripravená pomôcť každému členskému štátu, ktorý ju požiada o pomoc, informovala agentúra AFP.



"Podľa dohovoru o zákaze chemických zbraní sa akákoľvek otrava jednotlivca nasadením nervovoparalytickej látky považuje za použitie chemických zbraní. Takéto obvinenie je predmetom vážneho znepokojenia," uviedol Arias vo vyhlásení.



Riaditeľ OPCW ďalej uviedol, že "použitie chemických zbraní kýmkoľvek za akýchkoľvek okolností" je "odsúdeniahodné a úplne v rozpore s právnymi normami stanovenými medzinárodným spoločenstvom".



"OPCW situáciu naďalej sleduje a je pripravená spolupracovať a pomáhať všetkým zmluvným štátom, ktoré ju môžu požiadať o pomoc," dodal Arias.



Nemecko v stredu uviedlo, že sa v súvislosti s prípadom chystá OPCW kontaktovať, no neuviedlo, či organizáciu požiada o pomoc, na čo má podľa dohovoru o zákaze chemických zbraniach právo.



Dlhoročný kritik Kremľa Navaľnyj je momentálne v ťažkom stave hospitalizovaný v berlínskej nemocnici Charité. Do hlavného mesta Nemecka ho previezli letecky 22. augusta zo sibírskeho mesta Omsk. Tam ho hospitalizovali 20. augusta po núdzovom pristátí lietadla, keď mu počas letu z mesta Tomsk do Moskvy prišlo nevoľno.



Hovorca nemeckej spolkovej vlády Steffen Seibert v stredu v Berlíne informoval, že toxikologické testy v nemeckom vojenskom laboratóriu priniesli "nespochybniteľný dôkaz", že ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj bol otrávený látkou zo skupiny novičok.



Nemecká vláda v stanovisku uviedla, že od Ruska žiada "okamžité vyjasnenie" okolností Navaľného otrávenia, uviedla agentúra AFP.