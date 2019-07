Organizátora dvoch bombových útokov zastrelila polícia

K zodpovednosti za útok sa prihlásila extrémistická skupina Islamský štát.

Tunis 3. júla (TASR) - Podozrivý plánovač minulotýždňových koordinovaných samovražedných bombových útokov v tuniskej metropole Tunis prišiel o život pri prestrelke s políciou, ktorá sa odohrala v noci na stredu neďaleko hlavného mesta. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na ministerstvo vnútra.



Počas prestrelky na robotníckom predmestí Intilaká bol zabitý aj jeden policajt. "Terorista Ajman Smírí má na svedomí dva samovražedné bombové útoky zo štvrtka a vyšetrovatelia dokázali, že bol plánovačom celej operácie," uviedla hovorkyňa daného rezortu s tým, že išlo o "veľmi aktívneho a nebezpečného vodcu".



Podľa ministerstva sa prvý samovražedný útočník krátko pred 11.00 h miestneho času (12.00 h SELČ) odpálil v blízkosti motorizovanej policajnej hliadky na rušnej Triede Charlesa de Gaulla v centre Tunisu, vo vzdialenosti približne 100 metrov od budovy francúzskeho veľvyslanectva. Pri tomto útoku jeden policajt prišiel o život a ďalší utrpel zranenia. Zranených bolo aj sedem civilistov.



Približne v rovnakom čase sa druhý atentátnik vyhodil do vzduchu pred budovou veliteľstva protiteroristickej brigády v okrajovej časti tuniskej metropoly. V tomto prípade obete hlásené neboli.



Tuniské orgány dodatočne sprísnili bezpečnostné opatrenia v krajine po viacerých závažných teroristických útokoch z roku 2015, keď vyhlásili stále trvajúci výnimočný stav. Ich ďalšie sprísnenie nasledovalo aj po tom, ako sa stovky Tunisanov zaradili medzi bojovníkov teroristickej organizácie Islamský štát (IS) v Líbyi a Sýrii.



K zodpovednosti za útok sa prihlásila extrémistická skupina Islamský štát (IS), uviedol inštitút SITE, monitorujúci činnosť teroristických organizácií vo svete.



"Vykonávatelia útokov na príslušníkov tuniských bezpečnostných zložiek" boli "bojovníci" IS, citoval SITE z vyhlásenia, ktoré extrémisti zverejnili prostredníctvom spriaznenej tlačovej agentúry Amák.