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Organizátori Colours of Ostrava kvôli búrke prerušili program

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Na archívnej snímke diváci na 18. ročníku multižánrového festivalu Colours of Ostrava 2019. Foto: TASR Michal Svítok

Návštevníkom festivalu bolo cez sociálne siete a premietacie steny pri pódiách odporúčané, aby sa nezdržiavali pod stromami ani na otvorenom priestranstve.

Autor TASR
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Ostrava 17. júla (TASR) - Na viac ako hodinu prerušili usporiadatelia najväčšieho českého hudobného festivalu Colours of Ostrava v piatok okolo 19.30 h program kvôli búrke, silnému vetru a výdatnému dažďu. TASR o tom informuje na základe správ serverov Novinky.cz a iDnes.

Návštevníkom festivalu bolo cez sociálne siete a premietacie steny pri pódiách odporúčané, aby sa nezdržiavali pod stromami ani na otvorenom priestranstve. „Sledovali sme, ako sa situácia vyvinie. Keď bolo po nebezpečenstve, rozhodli sme sa pokračovať,“ povedal Novinkám hovorca festivalu Ondřej Bambas.

Hovorca dodal, že v programe došlo k časovým úpravám tak, aby večer mohli hlavné hviezdy dňa nastúpiť podľa pôvodného časového plánu. Usporiadatelia však zrušili koncerty anglického speváka Malkitha Singha a cyperskej speváčky Delly. Vystúpenia Ibrahima Maaloufa, Quatro Emocione a Very boli posunuté.
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