Organizátori: Financie boja proti klimatickej zmene sú v slepej uličke

Baku 17. júla (TASR) - Organizátori tohtoročného klimatického summitu COP29 v Azerbajdžane vyzvali vlády účastníckych krajín, aby urýchlene dospeli ku kompromisom v otázke financovania boja proti zmene klímy v chudobnejších krajinách. Rokovania o tejto kľúčovej otázke uviazli na mŕtvom bode, a to len pár mesiacov pred summitom, ktorý sa má konať v novembri. Podľa správy AFP píše TASR.



"Jednoznačne potrebujeme rýchlo zvýšiť pracovné tempo. Stratený čas znamená stratu životov, živobytia a planéty," upozornil predseda COP29 Muchtar Babajev.



Rozvojové krajiny, ktoré sú za emisie skleníkových plynov zodpovedné najmenej, sú podľa AFP najviac vystavené dôsledkom globálneho otepľovania. Na posilnenie odolnosti voči klimatickým zmenám potrebujú značné investície do čistej energie a adaptačných stratégií. Podľa odhadov by sa do roku 2030 mali investície do klimatických opatrení v týchto krajinách zvýšiť 25-násobne.



Bohaté krajiny sú pod tlakom, aby zvýšili svoje finančné záväzky nad rámec 100 miliárd dolárov ročne, ktoré sľúbili v roku 2009. Otázniky však visia nad výškou, formou a rozdelením tejto pomoci. Hlavným sporným bodom je otázka, kto by sa mal podieľať na financovaní. Rozvojové krajiny vnímajú snahy o zapojenie bohatších rozvojových krajín, ako napríklad Číny, ako pokus rozvinutých krajín vyhnúť sa zodpovednosti.



V snahe prelomiť patovú situáciu pred summitom plánuje Azerbajdžan na júl neformálne stretnutie vyjednávačov. Cieľom je pokúsiť sa aspoň čiastočne preklenúť rozdiely medzi krajinami pred začiatkom hlavného podujatia v novembri.